Seger, elektrikli araçlarda parça ‘yerlileştirmeye’ talip

Esra Özarfat

BURSA - Binek otomobillerden savunma sanayi araçlarına, kamyonlardan motosikletlere kadar tüm araçlarda kullanılan kornaları üreten Seger, elektrikli araçlar pazarında da iddialı. Korna ve ses alanında global elektrikli araçlar pazarının en büyük oyuncularından biri olan Seger, konvansiyonel araçlarda da bölgesine göre ilk 5 ila 10 arasında yer alıyor. Seger, globalde önemli OEM’lere korna üretimi yaparken, satış sonrası yenileme pazarında (aftermarket), hem iç, hem de dış pazarda, halojen, minyatür ve xenon (HID) ampul satışları gerçekleştiriyor.

Seger’in katma değerli bir diğer girişimi de elektrikli araçlar alanında oldu. Firma, AVAS’ı geleceğin taşıtları olan elektrikli araçlar için üretti. Seger, AVAS ile 30 kilometreye kadar düşük hızlarda seyreden elektrikli araçların neden olabileceği yaralanmaları engellemek için yapay bir motor sesi simule ederek uyarıyor.

Elektrikli araçlar pazarında çok iyi pozisyon alarak global arenada ilk sıralara yerleştiklerini belirten Seger Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, firma bünyesinde elektrikli araçlar alanında sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının farklı ve katma değerli yatırımların da önünü açtığını söyledi. Baykal, “Elektrikli araçlar için ses simülasyon parçasını geliştirirken otomotiv elektroniğine de girmiş olduk.

Mevcut altyapımızla hardware olarak bir çip nasıl tasarlanır, hangi mantıkta dizayn edilir, onun üzerine hangi software yazılır, bu kabiliyetlere sahibiz. Bu yatırıma 2018’de başlamış ve Ar-Ge’mizi o yönde geliştirmeye başlamıştık. Elektrikli araçların hardware ve software’leri alanında tasarımı dahil bir çok modülü yapabilecek kabiliyete ulaştık. Otomotiv ana sanayilerin bu alanda yerlileştirmek istedikleri parçalara da talibiz. Bu alanda ilerlemek istiyoruz” dedi.

Elektronik parça üretimine odaklanacak

Seger olarak korna alanında uzmanlaştıklarına ve ana sanayilere bu alanda çözüm ortağı olduklarına işaret eden Selim Baykal, güçlü oldukları aftermarkette de ışığı stratejik alan olarak belirlediklerini kaydetti. Halojen, minyatür ve xenon (HID) ampullere odaklandıklarını anlatan Baykal, bu alandaki üretimi partner firmalarıyla birlikte Güney Kore’de sürdürdüklerini aktardı.

Korna alanında kendi markalarıyla 70’e yakın ülkede pazar payına sahip olduklarına vurgu yapan Selim Baykal, Çin ve Bursa fabrikasında yıllık 10 milyon adetten fazla korna ürettiklerini dile getirdi. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın 15 milyona çıkacağını kaydeden Baykal, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) 30 bin metrekarelik alanda tesis kurma hazırlığında olduklarını, 2026 yılının ilk çeyreğinde üretime geçerek burada korna üretiminin yanı sıra, gelen taleplere göre katma değeri yüksek elektronik parça üretimine odaklanacaklarını duyurdu.

Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da pazar payını artıracak

Elektrikli araç üretimindeki ivme nedeniyle ana sanayilerden yoğun talep aldıklarının altını çizen Selim Baykal, yüzde 50-50 olan OEM ve aftermarket paylarının ana sanayiye doğru artacağını, yüzde 50 dengesini korumak için aftermarkete yönelik geliştirmeleri de sürdürdüklerini ifade etti. İhracat çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Baykal şunları söyledi:

“Ana sanayide Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş ülke ve bölgelere ürün gönderiyoruz. Aftermarkette ise Latin Amerika, Ortadoğu, Asya Pasifik gibi alanlara veriyoruz. Pazar ve bölgesel anlamda da değişiklikler olduğu için bu yüzde 50-50 bizi koruyan bir yapı. OEM tarafından gelen talep bizi heyecanlandırsa da aftermarkette de dengeyi korumaya çalışıyoruz. Asya Pasifik ve Kuzey Amerika’da pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.”

Global bir üretici olarak her türlü kaynağın etkin kullanımını göz önüne alarak, sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar yürüttüklerine de vurgu yapan Baykal, 2024’ün ilk çeyreğinde ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayacaklarını bildirdi.

Seger Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, elektrikli araçlar alanında yürüttükleri yeni çalışmaları ve şirketin gelecek hedeflerini EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı.