Seger, toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına aldı

ALİ ŞAHİN

BURSA - Kurulduğu günden bugüne kadınlar ve erkeklere eşit fırsatlar sunan, kalıp yargılarından sıyrılmış eşitlikçi bir anlayışın yerleşmesini destekleyen kurumlardan biri olan Seger, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örnek Uygulama Modeli’ni devreye aldı. Bir rapor olarak hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan çalışma hakkında bilgi veren Seger Genel Müdürü Tülin Tezer, “Şirketimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine (TCE) katkı sunmak amacıyla Türkiye'de farklı alanlardaki eşitsizliklerin saptanarak sorunların açığa çıkarılmasına ve çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalarda aktif rol oynuyor. Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirmek, farkındalık oluşmasına destek olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler organize ediyor, projeler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, etik ve eşitlik ilkelerimiz doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz ve yer aldığımız tüm çalışmalara ait veriler ile detaylı bilgileri "Seger AŞ. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örnek Uygulama Modeli"nde kamuoyunun bilgisine sunduk. Seger olarak benzer ölçekteki şirketler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarını raporlayan öncü şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Raporun Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini engellemek için çaba harcayan, mücadele eden tüm kurumlara destek olmasını, aynı zamanda bu alanda çalışmaları hayata geçirmeyi planlayan kurumlar için de örnek teşkil etmesini dileriz” dedi.

Kadın istihdamı artırılıyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örnek Uygulama Modeli Raporu’nda Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının yeterli olmadığı vurgulanırken, “Her 3 kadından 2’si işsiz olmakla birlikte, 11 milyon kadın ev içi iş yükleri sebebiyle işgücüne katılamamakta, ücretsiz ev işçisi olarak ev içi rollerde yer almaktadır” denildi.

Konuyla ilgili Seger’de yapılan çalışmalardan da bahsedilen raporda 2010’da yüzde 13 olan kadın çalışan oranını 2022’de yüzde 25’e çıkarıldığı vurgulandı. Ayrıca şirket bünyesinde Seger Kadın Kulübü ve Sesimiz Eşitliğimiz Komitesi kurulduğu belirtildi. Seger olarak hedeflerin “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş ve sosyal yaşamda oluşmasına dair farkındalık sağlanması, her türlü şiddetin önlenmesine dair şirket içinde bilinçlendirme ve farkındalık sağlanması, kurum içi cinsiyet eşitliği politikası uygulamasına dair ölçümleme, izleme ve değerlendirme yapılması, kadın çalışan sayısının artırılması” olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı.