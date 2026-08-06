  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Seğmen Kardeşler'den 3,15 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Takip Et

Seğmen Kardeşler'den 3,15 milyon dolarlık ihracat anlaşması

Seğmen Kardeşler'in bağlı ortaklığı ENF Gıda, ABD merkezli bir müşteriyle 3,15 milyon dolar tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeye ilişkin ön ödemenin alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Seğmen Kardeşler'den 3,15 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Takip Et

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (SEGMN) sağlıklı gıda atıştırmalıkları üretimi yapan bağlı ortaklığı ENF Gıda, ABD merkezli bir müşteriyle 3,15 milyon dolar tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmeye ilişkin ön ödemenin alındığını bildirdi.

Şirket, imzalanan sözleşmenin ihracat hacmine, ciroya ve faaliyet karlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.