Seğmen Kardeşler'den 3,15 milyon dolarlık ihracat anlaşması
Seğmen Kardeşler'in bağlı ortaklığı ENF Gıda, ABD merkezli bir müşteriyle 3,15 milyon dolar tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeye ilişkin ön ödemenin alındığını duyurdu.
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (SEGMN) sağlıklı gıda atıştırmalıkları üretimi yapan bağlı ortaklığı ENF Gıda, ABD merkezli bir müşteriyle 3,15 milyon dolar tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı.
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sözleşmeye ilişkin ön ödemenin alındığını bildirdi.
Şirket, imzalanan sözleşmenin ihracat hacmine, ciroya ve faaliyet karlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.