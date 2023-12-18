Sehra Enerji, karbon satışıyla yeşil enerjide güçlenecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ana işkolları olan mekanik proje taahhüdün yanı sıra farklı girişimlerde de bulunduklarını anlatan EVO Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, enerji sektöründe de büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Şohoğlu, “Sivas’ta Sehra Enerji olarak günde 400 ton hayvan atığı işleme kapasitesine sahip tesis ile biyogazdan elektrik üretiyoruz. Tesisimiz Verified Carbon Standard (VCS) sertifikasını da aldı. Şu anda elimizde 109 bin ton atık bertaraf karşılığı karbon belgesi bulunuyor. Yıllık 45 bin ton üretim karşılığında karbon emisyonu sağlıyor ve belgeliyoruz. VCS belgesinin ardından önümüzdeki aylarda karbon satışına başlayacağız. Sürdürülebilirlik çalışmaları ve yeşil mutabakat birçok firmayı bu alana itecek” dedi. Önümüzdeki süreçte biyogaz tesislerinin biyometan tesislerine de dönüşebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Anıl Şohoğlu, bu alanda da yatırıma yöneleceklerini dile getirdi. Adıyaman’daki GES de dahil edildiğinde yenilenebilir enerjide günlük 45 MW enerji ürettiklerini kaydeden Şohoğlu, enerji alanında da yurt dışına açılmayı planladıklarını bildirdi.

Yurt dışı projelere de odaklandı

Öte yandan Bosch’un global partnerleri arasına giren ve Ford Otosan’ın da önemli partnerlerinden olan EVO Mühendislik savunma sanayinde de etkin projeler yürütüyor. TUSAŞ ile önemli bir anlaşmaya imza attıklarını ve Milli Muharip Uçak için test laboratuvar ve hangar binalarını yaptıklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, projeyi mart ayında tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca hastane ve fabrika inşaatlarına da devam ettiklerini belirten Şohoğlu, Bursa’da yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde yer aldıklarını, Tekirdağ Şehir Hastanesi projesini ise tamamladıklarını aktardı. Anıl Şohoğlu, son olarak İstanbul Söğütlüçeşme Tren İstasyonu projesinde de yer aldıklarını da söyledi. Şohoğlu, yurtdışında da projelere teklif vermeye başladıklarını ifade etti. Tüm organizasyonda 200 kişi istihdam ettiklerini dile getiren Şohoğlu, istihdam konusunda özellikle taahhüt alanında sıkıntılar yaşandığını vurguladı.