Şehrin İyi Hali’nde yeni dönem başlıyor: Akbank gençleri iyilik için harekete geçmeye çağırıyor

Akbank’ın gençleri gönüllülük faaliyetleriyle buluşturmayı hedefleyen projesi Şehrin iyi Hali, 12’nci yılında da gençlerle birlikte toplumsal fayda üretmeye devam ediyor. Proje için yeni dönem başvuruları açıldı.

Yaklaşık 25.000 genç, gönüllülük hareketine katıldı

Bugüne kadar yaklaşık 25.000 gence ulaşan Şehrin İyi Hali, gençlerin sürdürülebilirlik, çevre, hayvan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda aktif rol almasını sağladı. Yeni dönemde de gençler, Türkiye’nin farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gönüllülük çalışmalarına katılacak. Akbank, Şehrin İyi Hali ile gönüllülük hareketini daha geniş bir alana yaymayı ve gönüllülüğün gençlerin hayatında kalıcı olmasını hedefliyor.

Projeyi değerlendiren Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp şunları söyledi: “Şehrin İyi Hali, Akbank’ın insan odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımın en güzel örneklerinden biri. Projeye katılan gençler, seçtikleri alanda gönüllü olabiliyor ve farkındalık geliştirici atölyelere katılıyor. Gençler bu çalışmalara katılarak sürdürülebilir bir dünya için emek verirken aynı zamanda liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştiriyor. Şehrin İyi Hali ile bugüne dek 25 bine yakın genç bu iyilik hareketinin bir parçası oldu. Yeni dönemde gönüllü sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüm gençlerimizi iyilik için harekete geçmeye davet ediyoruz.”

10-25 Ekim Tarihlerinde 9 STK’nın katılımı ile gerçekleşecek

Şehrin İyi Hali gönüllülük etkinlikleri bu yıl 10-25 Ekim tarihleri arasında 9 sivil toplum kuruluşu ile düzenlenecek. Gençler; Kurtaran Ev ile kulübe yapımı ve boyama, can dostların bakımı ve gezdirilmesine destek olacak. Kokopelli Şehirde, Akmerkez'in terasındaki kent tarımı alanında şehirde ekoloji ve sürdürülebilir yaşam deneyimi sunarken, Türkiye Down Sendromu Derneği'nde kapsayıcılık seminerinin yanı sıra eğlenceli kule yarışları ve pizza atölyeleri gerçekleştirilecek. Bilim Virüsü'nün düzenlediği eğitimlerde afet farkındalığı üzerine temel kavramlar konuşulacak. . Gençler, Hadi İşaret'in özel tasarlanmış kutu oyunuyla işaret diline yönelik etkinliklerde yer alırken, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile evsiz bireyler için hem mutfakta gıda üretimine hem de sokakta dağıtım faaliyetlerine destek olacak. Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ile tekerlekli sandalye birleştirme çalışmalarına katılacak gençler, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları yakından gözlemleme fırsatı elde edecek. Gençler ayrıca Hayat Tamircisi eşliğindeki "İkinci Şanslar" atölyesinde engelli hayvanlar için yürüteç üretecek ve TURMEPA ile gerçekleştirecekleri kıyı temizliğinde topladıkları atık miktarlarını ölçüp su altı ekosistemine verilen zararları gözlemleyecek.

Tüm üniversiteli gençler, istedikleri projeye sehriniyihali.com adresinden başvurabiliyor. Şehrin İyi Hali’nin 12.dönemi, gençlerin gönüllülük deneyimini kutlamak amacıyla düzenlenecek özel bir konserle sona erecek. Gönüllülük programını tamamlayan tüm gençlere ayrıca sertifika verilecek.