Şehrin kalbinde seçkin etkinliklerin adresi: CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul

Kolay ulaşımı, ferah ve konforlu alanları, gelişmiş teknolojik altyapısı ve deneyimli profesyonel ekibiyle öne çıkan CVK Park Bosphorus Hotel; farklı büyüklükteki salonlarında aynı anda birden fazla toplantı ve etkinliğin kusursuz bir akışla gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Açık hava alanlarına doğrudan erişimi bulunan, geniş ve fonksiyonel fuaye alanlarıyla desteklenen, farklı kapasitelere sahip 4’ü bölünebilen 15 toplantı salonu, iş dünyasının ve kurumsal etkinliklerin tüm ihtiyaçlarına esnek çözümler sunuyor.

773 m² büyüklüğe ve 6 metre tavan yüksekliğine sahip İstanbul Balo Salonu, geniş fuayesi, bu fuayeye özel sokak girişi, ileri seviye teknik donanımı ve araç girişine uygun altyapısı ile büyük ölçekli organizasyonlar, lansmanlar, gala geceleri ve sergi kurulumları için önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor. Balo salonu katında yer alan Evergreen dikey bahçe ise açık hava fuaye alanı, davet alanı veya toplantı molaları için doğal ve ferah bir alternatif sunuyor.

Bosphorus Terrace: Panoramik boğaz manzarasında etkinlik deneyimi

İstanbul’un en geniş panoramik Boğaz manzaralarından birine sahip Bosphorus Terrace, yaklaşık 1.000 m²’lik alanı, açılır-kapanır tavan özelliği ve esnek yerleşim planlarıyla 800 kişiye kadar davet, kokteyl, lansman, gala yemeği ve özel kutlamalara ev sahipliği yapıyor.

Panoramik asansör ile yapılan özel girişi, misafirlere daha ilk andan itibaren etkileyici ve prestijli bir karşılama deneyimi sunarken; etkinlik alanına entegre geniş fuaye alanı, karşılama, kayıt, kokteyl ve networking organizasyonları için ideal bir kullanım sağlıyor.

Boğaz manzarasıyla bütünleşen özel sahne alanı, konserler, konuşmalar ve lansman sunumları için profesyonel çözümler sunarken; alana özel tasarlanmış bar alanları, etkinlik konseptine göre kişiselleştirilebilen servis alternatifleriyle deneyimi üst seviyeye taşıyor. Dört mevsim kullanıma uygun mimarisi, güçlü teknik altyapısı ve esnek dekorasyon imkânlarıyla Bosphorus Terrace, kurumsal ve sosyal etkinliklerde fark yaratan prestijli bir mekan alternatifi olarak öne çıkıyor.