Seiko Optik, milli sporcu Yusuf Dikeç ve Olimpik Atıcılık Okulu’na sponsor oldu

Optik sektöründe teknolojik ve fonksiyonel ürünleriyle dünyanın öncü markalarından biri olan Seiko Optik, yalnızca mükemmel görüş deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal farkındalık yaratıyor.

Göz sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde birçok projeyi hayata geçiren Seiko Optik; net görmenin hayatın her alanındaki etkisine vurgu yapmak için milli atıcı Yusuf Dikeç ile anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdi. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin gururu olan milli atıcı Yusuf Dikeç’in ilham veren hikâyesinden yola çıkan Seiko Optik, sponsorluk desteğini üç yıl daha uzatarak 2028 Olimpiyatları’na kadar Dikeç’in yanında olacağını açıkladı. Marka ayrıca, Mersin Erdemli’de bulunan ve çok sayıda genç sporcuya ev sahipliği yapan Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu’na da sponsor olarak sporun geleceğine ve gençlerin başarı yolculuğuna destek verecek.

Yusuf Dikeç’in başarıya olan tutkusu Seiko’nun mükemmel görüşüyle bütünleşti

Yusuf Dikeç’in mükemmelliğe olan bağlılığı ve yarışlardaki başarısı; Seiko’nun hassasiyet, yüksek kalite ve performans gibi değerlerini birebir yansıttığını ifade eden CEEMEA Bölgesi Vision Care Başkan Yardımcısı Georges Byl; “Seiko Optik Türkiye ekibi Yusuf Dikeç ile gerçekleştirmeyi planladıkları sponsorluk iş birliğini ve bu iş birliğine vesile olan hikayeyi bizimle paylaştıklarında biz de çok heyecanlandık. Çünkü Yusuf’un spora olan bağlılığı, azmi ve başarısı; Seiko’nun hassasiyet, yüksek kalite ve performans değerlerini birebir yansıtıyordu. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda elde ettiği başarı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu açıdan bu iş birliğini global olarak da sahipleniyoruz. Yusuf’un hikâyesi yalnızca bir bireyin başarısı değil, aynı zamanda topluma da ilham veren güçlü bir mesajdır. Seiko Optik olarak, onun ‘net görüş, net hedef’ yolculuğunda yanında olmak bizim için büyük bir onur.” dedi.

Seiko Optik’ten başarıya açılan pencere…

Atıcılık sporundaki üstün başarılarıyla Türkiye’nin gururu haline gelen Yusuf Dikeç; 2001 yılından bu yana birçok uluslararası yarışmada ülkemizi gururla temsil etti. 2006 yılında katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk ve kırdığı dünya rekoruyla dikkatleri üzerine çeken Dikeç, kariyeri boyunca sayısız başarıya imza attı.

Altın, gümüş ve bronz madalyalarıyla başarılarını taçlandıran milli sporcu, atıcılık sporuna adını altın harflerle yazdırdı. Atıcılık sporunda başarının en önemli unsurlardan birinin, hedefe tam olarak odaklanmak olduğuna dikkat çeken Yusuf Dikeç, “Bu odaklanmanın en kritik parçası ise kusursuz bir görüşe sahip olmak. Son zamanlarda yaşadığım görme problemlerim performansımı doğrudan etkiliyordu ve yapmış olduğum spor nedeniyle sahada netliği yeniden kazanmam çok önemliydi. Gözlerimde miyop astigmat var. Görüşüm atışlarımı doğrudan etkilediği için olimpiyatlar öncesinde mutlaka iyi bir göz hekimine görünmem gerekiyordu. Muayenelerden sonra doğal olarak iyi bir optisyen ve optik cam ihtiyacı ortaya çıktı. Doktorumuzun tavsiyesiyle Ankara’da bir optik mağaza bulduk. Doktorun muayenehanesini ve optikçinin ofisini poligon haline getirdik. Atış silahımı, hedef tahtasını götürdüm, ortamı ve ışığı ayarladık. Sürekli atış denemeleriyle olimpiyatlara 4 ay kala, en son bir optik camda karar kıldık. Eğer istediğim optik camı bulamasaydım, olimpiyatlara katılmayacaktım. Benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Seiko’nun optik camları, ihtiyacım olan görüş kalitesini sağlayarak, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda elde ettiğim başarıya büyük katkı sundu. Olimpiyatlarda kullandığım gözlüğün optik camı Seiko’ydu. Ardından, tamamen doğal bir süreçte Seiko ile iş birliğimiz başladı. Bu anlaşmanın diğer önemli bir ayağı ise Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu… 2012 yılında kurduğumuz okulda şu anda 7 milli sporcu, 8 Türkiye şampiyonu olmak üzere birbirinden yetenekli 33 öğrenciye eğitim veriyoruz. Atıcılık sporunda kullanılan teknik ekipmanların fiyatları oldukça yüksek. Bu nedenle okuldaki genç yeteneklerin maddi açıdan desteklenmesi çok kıymetli. Seiko Optik’in desteği sayesinde genç yeteneklerle birlikte atıcılık sporunda çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bana net ve mükemmel görüş kazandıran ve her zaman yanımda olan Seiko Optik ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalyayla dönen ve ikonik duruşuyla tüm dünyada ses getiren milli sporcu; 01-05 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek “Avrupa Şampiyonlar Ligi” ve “2025 Kahire Dünya Şampiyonası”nda ülkemizi başarıyla temsil etmeye hazırlanıyor.

Görme netliğinin başarıdaki etkisini göstermek ve toplumsal bilinç yaratmayı hedefliyoruz

Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli ham madde ve ileri mercek teknolojisiyle geliştirdiği optik camlar ile mükemmel görüş deneyimi sunan Seiko Optik, “Toplumsal duyarlılık ve toplum değerlerine ortak olma” vizyonuyla göz taramaları, eğitim ve çevre gibi çeşitli alanlarda başarılı birçok projeyi hayata geçirdi.

Seiko Optik Türkiye Satış & Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy, “Türkiye’de göz sağlığı yeterince önemsenmemekle birlikte, bireylerin bir bölümü de bilinçli değil. Ne yazık ki sağlık kategorisinde en çok ertelenen kontrollerin başında göz geliyor. Oysa göz sağlığı psikolojik sorunlar, bedensel problemler, başarı, öğrenme gibi birçok farklı alana etkisiyle yaşam konforunu ve genel sağlığı etkileyen çok önemli bir unsur. Son yıllarda gözlük kullanma oranı ve göz sağlığı bilinci artsa da Avrupa ortalamasının oldukça gerisindeyiz. Türkiye’de nüfusun yüzde 15-20’si gözlük kullanıyor. Avrupa ve gelişmiş ülkelerdeyse bu oran yüzde 50’nin üzerinde. Bu, çok iyi gördüğümüz anlamına gelmiyor. Maalesef göz muayenesi konusunu ne kadar ertelediğimizin bir göstergesi… Milli sporcumuz Yusuf Dikeç ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluk iş birliğiyle görme netliğinin başarıya ve performansa olan etkisini gerçek bir hikayeyle anlatmak ve toplumsal farkındalık yaratmak istedik. “Yusuf Dikeç’i Seiko’nun “Görüş Elçisi” olarak konumlandırdığımız bu kapsamlı iş birliği doğrultusunda, Yusuf Dikeç’e uluslararası yarışlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmesine destek olmanın yanı sıra, göz sağlığı ve net görüş konusunda toplum bilincini artırma hedefindeyiz… Türkiye’nin farklı illerinde okullarda düzenleyeceğimiz söyleşiler ve etkinliklerde göz taramaları da yaparak toplumda göz sağlığı farkındalığına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz sponsorluk anlaşmamızı 3 yıl daha uzattık. Kendisine başarılar diliyoruz.” dedi.

Mersin Erdemli’deki genç sporculara ışık olacak

Seiko Optik’in desteğinin en önemli ayaklarından biri de Mersin Erdemli’deki Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu. Okul, bugün 33 öğrencisiyle geleceğin genç sporcularına eğitim veriyor. Seiko Optik, okula yalnızca maddi destek sunmuyor; aynı zamanda öğrencilerin göz taramalarını yaparak onlara özel optik cam desteği de sağlıyor. Her iki sponsorluk bizim açımızdan başarıya destek olmanın yanında toplumsal bilinci artırmaya yönelik önemli bir iş birliği diyen Seiko Optik Türkiye Satış & Pazarlama Direktörü Faruk Ulusoy, “Mersin Erdemli’deki Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu sponsor olarak genç yeteneklerin global arenada Türkiye temsil etmelerine ve ülkenin adının dünya spor arenasında başarı ile anılmasına katkı sunacağız. Atıcılık okulunda çok başarılı çocuklar var. Çok gündeme gelmese de önemli madalyalar alıyorlar zaten. Bu tarz destekler ile hem daha fazla çocuk bu sporla buluşacak hem de yeni global başarılar gelecektir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Topluma değer katan projelerle göz sağlığı farkındalığını artırıyor

Türkiye’de başta göz sağlığı farkındalığını artırmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Seiko Optik, “topluma duyarlı” marka çizgisini başarıyla sürdürüyor. Tema Vakfı iş birliğiyle yürütülen “Baktığımız Yerler Yeşerecek” projesi, “Gözümün Değeri’ projesi ‘Karanlık Oda’ saha etkinlikleri, göz sağlığı bilincinin erken yaşlarda oluşmasına katkı sunan “Sağlıklı Gözler, Bilinçli Nesiller” projesi, UNICEF ile gerçekleştirilen “Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi” projesi çalışmalarıyla dikkat çeken Seiko Optik; yalnızca bir optik cam üreticisi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da öncü bir marka olduğunu ortaya koyuyor.

Seiko Optik Türkiye Marka İletişim Direktörü Ebru Soydan, “Bizim için görme kalitesi yalnızca optik camdan ibaret değil; bireylerin yaşamına, başarılarına ve geleceğine doğrudan dokunan güçlü bir unsur. Yusuf Dikeç ile başlayan bu iş birliği, toplumda göz sağlığının önemini anlatmak için eşsiz bir fırsat sundu. Mersin Erdemli’deki okulda çocukların gözlerindeki heyecanı, azmi ve başarıya olan inançlarını görmek bizi çok etkiledi. Bu gençlerin yolculuğunda yanlarında olmak hem Seiko’nun toplumsal değerlerine hem de Türkiye’nin geleceğine yaptığımız bir yatırımdır” dedi.

Seiko Optik sektörde çığır açan yeniliklere imza atıyor

Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya onlarca ülkeye hizmet veren ve dünyanın en eski optik cam üreticilerinden biri olan Seiko Optik, 1921 yılında ilk optik cam üretim atölyesini Japonya’da açtı. Sektörde çığır açan yeniliklere öncülük eden Seiko, 90’lı yıllarda günümüz teknolojisinin temellerini oluşturan “FreeForm” teknolojisi ile uzak ve yakını tek odaklı progressive camda toplayarak, yüksek miyop numaralar için dünyanın ”en ince” organik camını üretiyor. Seiko’nun ayrıntılara duyduğu bu tutkunun sonucu alınan sayısız ödül, patent, kırılan uluslararası rekorlar ve en önemlisi de Seiko Optik ürünlerini seçen herkesin eksiksiz memnuniyetinde kendini gösteriyor. Marka, Türkiye’de yaklaşık 8000 optik mağazanın 900’ünde yer alıyor.