Şekerbank borçlanma aracı ihracı için yetki verdi

Şekerbank yurtdışında 300 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı ve 300 milyon dolara kadar sürdürülebilir borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Bankadan KAP'a yapılan iki farklı açıklamada, 300 milyon dolar veya muadili TL/yabancı para tutara kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesi için genel müdürlüğe yetki verimesine karar verildiği ifade edildi.

İkinci açıklamada da yine yurtdışında 300 milyon dolar veya muadili TL/yabancı para tutara kadar sürdürülebilir temalı tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğün yetkilendirildiği kaydedildi.