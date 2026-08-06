Şekerbank'tan 2 milyar lira net kar

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Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre Şekerbank, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şekerbank, 30 Haziran 2026 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına göre 2026 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 32 artışla 268,9 milyar lira seviyesine yükseltti.

Banka, ilk altı 6 dönemde yüzde 30 artışla toplam nakdi ve gayri nakdi kredi büyüklüğünü 172,3 milyar lira seviyesine çıkardı. Banka, fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken mevduat tabanını kuvvetlendirmeye devam ederek Haziran 2026 itibarıyla solo bazda toplam mevduat hacmini yüzde 21 artışla 169,7 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemde bireysel tasarruf sahiplerinin müşteri mevduatları içerisindeki payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Güçlü sermaye rasyolarını 30 Haziran 2026 itibarıyla koruyan bankanın konsolide bazda sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,27, solo bazda ise yüzde 21,31 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası kaynaklar 1 milyar doları aştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, Şekerbank'ın üretime ve istihdama verdiği desteği aralıksız sürdürerek 2026'nın ilk 6 ayında da büyümeye devam ettiğini belirtti.

Galpin, KOBİ ve tarım kredileri ağırlıklı olmak üzere toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 30 artış sağladıklarının altını çizerek, "Türkiye'nin her köşesinde ekonomiye sağladığımız desteği, 172,3 milyar lira seviyesine çıkardık. Aktif kalitesini koruma yönündeki yüksek hassasiyetimizi sürdürdük ve haziran sonu itibarıyla takipteki alacaklar rasyosu yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bankanın üretim ve istihdam odaklı sürdürülebilirlik stratejisinin başarılı finansal performansları ile birleşerek yurt dışından edindikleri kaynaklarda önemli artış kaydetmelerini sağladığını anlatan Galpin, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu'nun üretenleri arasında köprü vazifesi görmekten gurur duyduklarını vurguladı.

Galpin, makroekonomik ortamda sağlanan istikrarın da desteğiyle global sermaye piyasalarından ve uluslararası finans kuruluşlarından edindikleri yurt dışı kaynak büyüklüğünü son bir yılda 3 katına yakın artırarak 1 milyar doların üzerine çıkarmayı başardıklarını ifade etti.