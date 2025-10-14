  1. Ekonomim
Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde kadın emeğini desteklemek amacıyla geliştirdiği kampanya ile Şekerbank, çiftçi kadınlara ve kadın kooperatiflerine Ekim ayı sonuna kadar 36 aya varan vade avantajıyla hasat zamanına göre geri ödemeli, masrafsız kredi imkânı sağlıyor.

Şekerbank’tan Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel kampanya
Anadolu bankacılığı anlayışıyla çiftçi kadınların tarımsal yatırımlarını güçlendirmeye yönelik finansman imkânı sunan Şekerbank, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel gelenekselleştirdiği kampanyasını başlattı. Tarımda kadın emeğini ve üretimi desteklemek amacıyla Ekim ayı sonuna kadar çiftçi kadınlara ve kadın kooperatiflerine, 36 aya varan vade avantajıyla, hasat zamanına göre yılda bir geri ödemeli ve masrafsız kredi imkânı sunuluyor. Kampanya ile hem çiftçi kadınların hem de kadın kooperatiflerinin finansmana erişimini kolaylaştırarak tarımda sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Yerel kalkınmayı ve tarımsal sürdürülebilirliği odağına alan Şekerbank, kadınların finansmana erişimini kolaylaştıracak ve tarımsal yatırımlara katkı sağlayacak çözümler geliştirmeye devam ediyor.

