Şekerbank’tan IBAN olmadan da hızlı para transferi

Takip Et

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, 5 bin TL’ye kadar her an, her yerden para transferi fırsatı tanıyan FAST sistemi ile ihtiyaç kaynaklı acil ödemelerin yapılmasını sağlayarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Şekerbank müşterileri, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile Kolay Adres (KOLAS) tanımlaması yaparak, IBAN numarası olmadan para transferlerini diledikleri gün ve saatte Şeker Mobil veya internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Şekerbank olarak önceliklerinin, müşterilerinin kendilerine ihtiyaç duydukları her an yanında olmak olduğunu belirtti.