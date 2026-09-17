Sektörün inovatif gücü Hidromek bir kez daha AR-GE 500’de!

Türkiye’nin, iş makineleri alanındaki ilk ve tüm sektörler arasındaki toplam 157. Ar-Ge merkezinin kurucusu olan HİDROMEK, bu alandaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ve geleceğe yönelik inovatif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Müşterilerinin ve sektörün ihtiyaçlarını analiz ederek bunlara en uygun çözümü sunabilmek adına çalışmalarını sürdüren firma, Ar-Ge yetkinliğini kanıtlamayı da sürdürüyor.

HİDROMEK son olarak, ekonomi ve iş dünyası için önemli referans noktalarından biri olan Turkishtime Dergisi tarafından düzenlenen AR-GE 500 listesinde yine yerini aldı. Şirketleri, bir önceki yıla dair Ar-Ge harcamalarına göre sıralayan bu listede HİDROMEK, 500 şirket arasında 51. sıraya yerleşti. Bunun yanı sıra firma, "AR-GE Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre İlk 100" sıralamasında 20., "AR-GE Merkezinde Çalışan Toplam Personel Sayısına Göre İlk 100" sıralamasında 38. ve "Ar-Ge Merkezinde Alınan Tasarım Tescil Sayısına Göre İlk 50" sıralamasında 11. sıraya yerleşti.

“İş makineleri sektörünün gelişimi ve geleceği için çalışıyoruz”

HİDROMEK Ar-Ge Teknik Destek Yöneticisi Aykut Dilden, firmanın AR-GE 500 başarısını ve bu alandaki çalışmalarını, şu sözlerle değerlendirdi:

“HİDROMEK olarak Ar-Ge konusunda uzun yıllara varan bir tecrübe ve birikim sahibiyiz. Ülkemizin iş makinesi alanındaki ilk Ar-Ge merkezini bünyemizde bulunduruyor olmanın gururuyla ve hep bir adım ilerisini hedefleyen bir vizyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve sektörümüzde yaşanan teknolojik gelişmelere olan odağımızı, mühendislik tecrübemizle harmanlayarak ilerliyoruz. Bu sayede yalnızca mevcut ürün gamımızı geliştirmekle kalmıyor, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerinin ışığında sektörün geleceği için de çalışıyoruz.

Bu sene de alıştığımız şekilde AR-GE 500 listesinde yer alma başarısı elde ettik. Ülkemizin en çok Ar-Ge harcaması yapan 51. şirketi olmak, çalışmalarımıza verdiğimiz önemi kanıtlar nitelikte. Bunun yanı sıra proje sayısı, çalışan sayısı, tescilli tasarım sayısı gibi alt listelerde de yer aldığımız için gururluyuz. Mevcuttan tatmin olmadan hep daha iyisini hedefleyen anlayışımız ve yüzü geleceğe dönük olan vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürecek ve yeni başarıları hedeflemeye devam edeceğiz.”