Sektörünün öncü markası Eker, yatırım ve ihracatla büyüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Otomotiv yan sanayisinde bağlantı elemanları ve bijon üretimiyle öne çıkan Konya merkezli Eker Bijon, üretim kapasitesi ve kalite standartlarıyla uluslararası pazarlarda konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Firma, özellikle güvenlik kritik parçalarda sunduğu yüksek hassasiyetli üretimle hem OEM hem de aftermarket segmentte faaliyet gösteriyor. Disk, kampana, forya, volant ve süspansiyon gruplarına yönelik ürünlerin de yer aldığı geniş ürün gamına sahip olan şirket, farklı marka ve model araçlar için yaklaşık 2 bin çeşit ürün üretiyor. Eker Bijon, artan küresel rekabet koşullarına rağmen üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve mühendislik altyapısı sayesinde ihracat pazarlarında istikrarlı bir büyüme performansı sergiliyor.

“Kalite ve güvenlik odaklı üretim stratejisiyle büyüyoruz”

Eker Bijon Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eker, Ekonomi gazetesine yaptığı değerlendirmede şirketin üretim yaklaşımına ve ihracat vizyonuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Kalite odaklı üretim anlayışının şirketin temel büyüme stratejisini oluşturduğunu belirten Eker, “Bijon ve bağlantı elemanları, otomotiv sektöründe doğrudan güvenliği etkileyen kritik ürünlerdir. Biz üretim süreçlerimizi en küçük toleranslara kadar kontrol ederek, uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürüyoruz. Hem üretim kalitemiz hem de mühendislik gücümüz sayesinde farklı pazarlarda güvenilir bir tedarikçi olarak konumlanıyoruz” dedi.

İhracatta Avrupa ve Afrika odaklı büyüme

İhracat pazarında özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ahmet Eker, artan global talep doğrultusunda üretim kapasitesini güçlendirdiklerini ve farklı araç gruplarına yönelik ürün çeşitliliğini de genişlettiklerini belirtti. Ayrıca ihracat stratejilerinde sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini vurgulayan Eker, “Sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda uzun vadeli iş ortaklıkları kurmak bizim için kritik önemde” şeklinde konuştu.

Konya’nın otomotiv yan sanayisindeki üretim kabiliyeti, ihracat performansına da yansırken, Eker Bijon gibi firmalar şehir sanayisinin küresel pazardaki görünürlüğünü artırıyor. Firma, üretim hacmi ve istikrarlı kalite yaklaşımıyla otomotiv tedarik zincirinde yerini güçlendirmeye devam ediyor.