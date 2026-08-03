Selpak ve Solo milyonlarca dolara Malezyalılara satıldı: KAP’a bildirildi

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Eczacıbaşı Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren temizlik kağıdı üreticisi Sanipak'ın, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye devrine ilişkin satış süreci tamamlandı.

Mart ayında temelleri atılan ve 20 Mart tarihinde 600 milyon dolar bedelle imzalanan sözleşme, gerekli tüm yasal ve düzenleyici kurum onaylarının çıkmasının ardından 31 Temmuz itibarıyla tamamen netleşti.

KAP’a bildirildi

31 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 600 milyon dolarlık satışın resmen tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir" ifadelerine yer verilerek ortaklık yapısına ve sürecin tamamlandığına dikkat çekildi.

Sanipak'ın satışı tamamlandı

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yepyeni bir vizyona adım attı.

Devir sonrasında açıklamalarda bulunan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."