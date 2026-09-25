SEM Biotech, IFOS İstanbul 2026’da uluslararası büyüme hedefini güçlendirdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

SEM Biotech’in VACUSEM markası altında geliştirdiği vakumlu steril kan alma tüpleri, 20 milyon dolarlık yatırımla kurulan üretim tesisinde üretiliyor. Tesisin 2 bin metrekarelik bölümü ISO Sınıf 8 temiz oda olarak tasarlanırken, üretim altyapısında Husky ICHOR entegre medikal üretim sistemi, Schöttli Medical hassas kalıpları, robotik otomasyon ve birleşik proses kontrolü kullanılıyor.

Tam otomatik ve temassız üretim hatlarıyla faaliyet gösteren tesis; ham madde girişinden sevkiyata kadar izlenebilirlik, düşük proses değişkenliği ve ürün kalitesinde süreklilik hedefiyle yapılandırıldı. SEM Biotech, üretim altyapısını yalnızca iç pazar ihtiyaçlarına değil, Avrupa başta olmak üzere yüksek regülasyonlu uluslararası pazarlarda rekabet edebilme hedefi doğrultusunda geliştiriyor.

Medikal üretimde teknoloji ve kalite aynı sistemde buluşuyor

SEM Biotech’in üretim ve kalite sistemi; ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi, ISO Sınıf 8 temiz oda koşulları, ISO 11137’ye göre valide edilen gama sterilizasyon süreçleri ve ISO 10993 biyouyumluluk çalışmalarını kapsıyor. Üretimde lot bazında tam izlenebilirlik sağlanırken, UDI ve GS1 uyumlu etiketleme altyapısı da kullanılıyor.

Şirketin Avrupa Birliği pazarına yönelik çalışmaları ise (AB) 2017/746 sayılı IVDR kapsamında teknik dokümantasyon, ürün performansı, risk yönetimi ve pazar sonrası gözetim başlıkları üzerinden yürütülüyor. Bu kapsamda SEM Biotech, ürün geliştirme, üretim ve kalite süreçlerini yüksek regülasyonlu pazarlardaki gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütmeyi hedefliyor.

“Kalıcı küresel rekabet ileri teknoloji ve yetkin insan kaynağı gerektiriyor”

SEM Biotech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, şirketin yatırım ve üretim modelini küresel pazarlarda kalıcı rekabet gücü oluşturma hedefiyle yapılandırdıklarını belirtti. Eroğlu, “SEM Biotech’i yalnızca Türkiye pazarına hizmet veren bir üretici olarak değil, Avrupa başta olmak üzere dünyanın en seçici sağlık pazarlarında güven kazanacak bir teknoloji markası olarak kurduk.” dedi.

Kalitenin yalnızca üretimin sonunda ölçülen bir sonuç olmadığını vurgulayan Eroğlu, ham madde seçiminden temiz oda koşullarına, proses kararlılığından tam izlenebilirliğe kadar üretimin her aşamasının bu yaklaşımın parçası olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Kalıcı küresel rekabet; ileri teknoloji, yetkin insan kaynağı, uluslararası mevzuata uyum ve her üretim partisinde aynı performansı sunabilme disiplini gerektiriyor” diye konuştu.

IFOS İstanbul 2026’da küresel sağlık ekosistemiyle buluştu

SEM Biotech, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda 9-13 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen XXIII. Dünya Otorinolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi IFOS İstanbul 2026’ya sponsor olarak destek verdi.

Dünyanın farklı bölgelerinden binlerce kulak burun boğaz ve baş-boyun cerrahisi uzmanını İstanbul’da buluşturan kongre; inovasyon, yapay zekâ, küresel çeşitlilik ve eğitim temalarıyla gerçekleştirildi. Kongrenin ana girişinde IFOS 2026 kimliğiyle birlikte yer alan SEM Biotech markası, şirketin sağlık teknolojilerindeki uluslararası büyüme hedefini görünür kıldı.

Eroğlu, IFOS İstanbul 2026 sponsorluğunun şirketin küresel vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek, “Hedefimiz, VACUSEM’i kalite ve güvenilir tedarikle anılan küresel bir marka haline getirmek.” dedi.

VACUSEM için Avrupa odaklı büyüme

SEM Biotech, önümüzdeki dönemde Avrupa’daki distribütörler, laboratuvarlar ve sağlık kuruluşlarıyla uzun vadeli iş ortaklıkları kurarak VACUSEM ürün ailesinin yüksek regülasyonlu pazarlardaki varlığını artırmayı hedefliyor.

20 milyon dolarlık üretim yatırımıyla oluşturulan yüksek teknoloji altyapısını bu büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olarak konumlandıran şirket, ileri üretim teknolojisi, uluslararası kalite standartları ve uzman insan kaynağını bir araya getirerek VACUSEM’i Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlarda büyütmeyi amaçlıyor.