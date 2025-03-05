senCard Direkt Satış, son 3 yılda iki katı büyüme gerçekleştirdi

senCard Direkt Satış, her yıl düzenlediği Kurumsal Değerlendirme ve Strateji Toplantısı’nda 2030 hedeflerini açıkladı. Türkiye’nin dört bir yanından 1.000 kişi üzerindeki senCard Direkt Satış çalışanları, Bupa Türkiye Şirketleri yöneticileri ve şirketin iş ortaklarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda geleceğe yönelik stratejiler global perspektiften ele alındı. senCard Direkt Satış, herkese sürdürülebilir değer yaratmanın önemini vurgulayarak 2025 yılında yepyeni bir dönemin başladığının da altını çizdi.

Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, “10 yıl önce bir hayalle başlayan senCard Direkt Satış yolculuğunun, özellikle son birkaç yıl içerisinde alınan aksiyonlar ile, bugün hedeflenen noktaya ulaşmasının takdire şayan olduğunu, Bupa Türkiye’nin 2030 yılı vizyonunu hayata geçirmek adına senCard Direkt Satış’ın önemli bir role sahip olacağını ifade etti. Büyük hedeflerle başlayan 2025 yılında senCard Direkt Satış’ın kudretini görüyor, çok daha da kuvvetli olacağına yürekten inanıyorum” diyerek düşüncelerini belirtti.

"2025 ile birlikte yeni bir dönemi başlatıyoruz"

2024 yılında da önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan senCard Direkt Satış Genel Müdürü Alen Karabetyan; şirketin, son 3 yılının her birinde iki katın üzerinde büyüyerek geldiği noktada, yazılan hikâyelerin kahramanlarının salonda bir arada olduğunu belirtti. Karabetyan “2024 yılı itibariyle ilk 3 yıllık stratejik hedeflerimize daha kısa bir sürede ulaşmayı başardık. Şimdi 2025 ile birlikte yeni bir dönemi başlatıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan 1.000 kişilik uzman kadromuzu büyüterek, yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Bupa Türkiye’nin gelecek vizyonu, stratejik iş ortaklıklarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edecekler” şeklinde görüşlerini ifade etti.