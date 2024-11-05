Sendika yeni sözleşmeyi kabul etti, Boeing’de haftalardır süren grev sona erdi

En çok satan 737 MAX jet uçağında ve 767 ve 777 geniş gövdeli uçaklarda çalışan yaklaşık 33 bin makinist, yüzde 40 ücret artışı ve on yıl önce kaybedilen tanımlanmış emeklilik maaşının geri verilmesi talebiyle 13 Eylül'den beri grevdeydi.

1 Kasım'da geçici anlaşmaya varmışlardı

Boeing ve sendika liderleri 1 Kasım’da, şirketin ticari uçak üretimini felç eden uzun bir anlaşmazlığı sona erdirmek için geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

2008'deki grev günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu

Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.