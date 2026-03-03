Senior Plc 2025 yılında beklentileri aşarak güçlü bir büyüme kaydetti

Şirketin bu mali başarısının temelinde, havacılık sektöründeki küresel canlanma ve ana sanayi üreticilerinden gelen yüksek parça talebi yer alıyor. Özellikle Airbus ve Boeing gibi devlerin üretim kapasitelerini artırması, Senior Plc’nin havacılık kolundaki iş hacmini doğrudan destekledi. Grup geliri bu dönemde 738,2 milyon sterline yükselirken, sabit kur bazındaki kar artışının %22 seviyelerine kadar çıkması şirketin operasyonel gücünü teyit etti.

Stratejik dönüşüm ve operasyonel verimlilik odaklı büyüme

2025 yılı aynı zamanda Senior Plc için önemli bir yapısal dönüşüm dönemi oldu. Şirket, karlılığı daha düşük olan Aerostructures biriminin satışını 31 Aralık 2025 itibarıyla tamamlayarak kaynaklarını daha yüksek marjlı ve teknoloji odaklı alanlara kaydırdı. Bu stratejik odaklanma sayesinde operasyonel kar marjı %7,5’ten %8,6 seviyesine taşındı. Portföyünü sadeleştiren ve yüksek katma değerli akışkan sistemleri ile termal yönetim çözümlerine ağırlık veren şirket, yılı finansal açıdan dirençli ve karlı bir tabloda kapattı.

Mali disiplin ve hissedar getirilerinde artış

Finansal tablodaki bu iyileşme, şirketin borç seviyelerine de olumlu yansıdı. Senior Plc, stratejik varlık satışından elde edilen geliri ve artan operasyonel nakit akışını kullanarak net borç yükünü bir önceki yıla göre önemli ölçüde azalttı. 31 Aralık 2025 itibarıyla net borcun FAVÖK (EBITDA) oranının 1,2 kat seviyesine gerilemesi, şirketin bilanço gücünü ve gelecekteki büyüme yatırımları için finansal hareket alanını genişletti.

Şirket yönetimi, bu güçlü nakit pozisyonu ve kar artışına paralel olarak yatırımcılarını da ödüllendirme kararı aldı. 2025 mali yılı için önerilen toplam temettü miktarı, bir önceki yıla oranla %21 artırılarak hisse başına 2,78 pence seviyesine çıkarıldı. Bu artış, yönetimin şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyeline olan güveninin ve sermaye disiplinine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.