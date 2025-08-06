Şenpiliç’ten geleceğe güçlü yatırım: Eğitime üç büyük katkı

Eğitimi toplumsal kalkınmanın temel olarak gören Şenpiliç, kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar’ın vizyonuyla toplumsal gelişime katkı sunan projelere imza atmayı sürdürüyor. 2024 ve 2025 yıllarında tamamlanan üç önemli eğitim yatırımı, üniversite ve ilkokul düzeyinde çok sayıda öğrencinin daha modern, erişilebilir ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşmasını sağladı.

Sakarya Üniversitesi’ne modern Diş Hekimliği Fakültesi ek binası

Şirketin ilk projesi, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi için inşa edilen ek bina oldu. 2024 yılında tamamlanan bu bina, üniversitenin eğitim altyapısını güçlendirmek ve öğrenci kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirildi. Çağdaş mimari standartlara uygun şekilde inşa edilen yapı, öğrencilerin daha nitelikli bir öğrenim deneyimi yaşamasını hedefliyor.

İTÜ kampüsünde kız öğrenci yurdu inşa edildi

İkinci proje, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kampüs alanında yer alan yeni kız öğrenci yurdu oldu. 2024 yılında inşaatı tamamlanan ve 2025 yılı Eylül ayında öğrenci kabulüne başlayacak olan yurt, özellikle şehir dışından gelen kadın öğrencilerin barınma ihtiyacına çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu proje, fırsat eşitliği temelinde tasarlandı ve yükseköğretimde kadınların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Deprem bölgesinde eğitimi yeniden ayağa kaldıran yatırım

Şenpiliç’in en kapsamlı projelerinden biri ise Osmaniye’de hayata geçirildi. 2023 depremlerinde yıkılan İstiklal İlkokulu’nun yerine, Türk Eğitim Vakfı (TEV) koordinasyonuyla yeni bir okul binası inşa edildi. Yapımına Temmuz 2024’te başlanan okul, Mart 2025’te tamamlanarak teslim edildi ve aynı yıl içinde yeniden öğrenci kabulüne başladı. Şenpiliç, bu projenin tüm inşaat finansmanını üstlenerek, bölgedeki eğitimin kesintisiz devam etmesini sağladı.

‘Geleceğe yatırımın en güçlü yolu eğitimden geçer’

Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, tamamlanan projelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben bir köy çocuğuyum; 6 yaşıma geldiğimde tek sınıflı okulumuz öğretmen yokluğundan kapalıydı, 7 yaşıma geldiğimde açıldı ama beni ancak 8 yaşımda okula alabildiler. Her zaman söylerim: Benim hayattaki en büyük sermayem aldığım eğitim oldu. Bu sebeple, bugün sahip olduğum her şeyi, imkânı olmayan çocuklara fırsat sunmak için kullanmaya gayret ediyorum. Sakarya’dan İstanbul’a, Osmaniye’ye uzanan yatırımlarımız da bu anlayışın bir parçası. Çünkü çocuklar ve gençler yalnızca ailelerinin değil, toplumun da ortak değeridir. Geleceğe yatırımın en güçlü yolu eğitimden geçer; biz de bu anlayışla daha sağlam bir gelecek için çalışıyoruz.”