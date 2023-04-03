Sensodyne, deprem bölgesinde ağız ve diş sağlığı hizmet birimleri kuruyor

Deprem bölgesine desteklerine devam eden Sensodyne, Türk Dişhekimleri Birliği ile afet bölgesindeki 11 ilde 25 farklı noktada ağız ve diş sağlığı hizmet birimi kuruyor. İki muayene odası içeren ve optimum şartlarda hizmet vermek üzere tasarlanan her biri 32 metrekarelik alana sahip kalıcı birimler, röntgen ve sterilizasyon gibi önemli olanakları da bünyesinde barındıracak. Sensodyne markasının sahibi Haleon Türkiye Genel Müdürü Sumru Atalay, “11 ilde yaklaşık 14 milyon insanımızı ve 3 bin 500 diş hekimimizi doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrasında, desteğimizi Türk Dişhekimleri Birliği ile doğru zamanda doğru noktalarda ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Biliyoruz ki kısa vadede yaralarımızı sarmak kolay olmayacak. Bu yüzden uzun vadede dişe dokunur çözümler için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede Türk Dişhekimleri Birliği ile deprem bölgesinde ağız ve diş sağlığı hizmet birimleri oluşturmak için harekete geçmiş bulunuyoruz. Bu birimlerle depremden etkilenen vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarına yönelik destek vereceğiz” dedi.

Atalay, afet bölgesindeki ihtiyaç sona erdiğinde birimlerin depremden etkilenen diş hekimlerinin kullanması için Türk Dişhekimleri Birliği’ne hibe edileceğini ifade etti. Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Tarık İşmen de “Dişhekimlerinin mesleklerine geri dönmesi gerekiyordu. Çağrımıza destek veren Sensodyne’in sağladığı konteyner diş üniteleri ile hem meslektaşlarımız mesleklerini icra etmeye, hem de afetzede bölge insanlarımız ağız diş sağlığı hizmeti almaya başlıyor. Birimlerimizi, depremden etkilenen illerimizde Valiliklerin toplu sağlık hizmet sunumu için göstereceği alanlarda kuracağız. Sensodyne’in verdiği destekle hayata geçen 25 adet ağız ve diş sağlığı hizmet birimi ile aynı anda 50’nin üzerinde hekimin hasta kabul edebileceği bir imkan oluşturuyoruz” dedi.