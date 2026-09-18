Sepaş Enerji sanayi, ticarethane ve mesken abonelerine indirimli fiyatla elektrik sunacak

Bir fabrikanın üretim hattından mağazaların aydınlatmasına, lojistik operasyonlarından alışveriş merkezlerine kadar elektrik, hayatın hemen her alanında temel ihtiyaçlardan biridir. İşletmeler ve mesken aboneleri için enerjinin nasıl yönetildiği önem taşıyor.

Akkök Holding, Başkent Doğalgaz ve Torunlar Enerji ortaklığında faaliyet gösteren Sepaş Enerji, sanayiden ticarethaneye, kamudan KOBİ ve meskenlere kadar farklı müşteri gruplarına elektrik tedarik hizmeti sunuyor. Türkiye genelinde 4 binden fazla serbest tüketici müşterisi ve 7 binden fazla serbest tüketici sayacına hizmet veren şirket, bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor.

12 ay boyunca özel fiyatlardan yararlanılabiliyor

Sepaş Enerji ile ikili anlaşma yapan ve yıllık ortalama elektrik tüketimi belirlenen seviyeleri karşılayan müşteriler, 12 ay boyunca elektrik kullanımlarında özel fiyatlardan yararlanabiliyor. Sanayi ve ticarethane aboneleri için yıllık ortalama toplam tüketimin 15 bin kWh’nin üzerinde, mesken aboneleri için ise yıllık 4 bin kWh ve üzerinde olması gerekiyor.

Sepaş Enerji, müşterilerinin farklı ödeme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de sağlıyor. Ön ödemeli, ara ödemeli, avanslı ve vadeli modellerin yanı sıra kredi kartı ve ödeme kuruluşları üzerinden ödeme yapılabilirken, müşteriler talepleri doğrultusunda yeşil enerji sertifikasından da yararlanabiliyor.

Enerji yönetiminde satış sonrası destek

Elektrik tedarikinin yanı sıra tüketim takibi, faturalandırma süreçleri, teknik sorular ve operasyonel ihtiyaçlar da satış sonrası hizmetler kapsamında ele alınıyor. Tüketim verilerinin düzenli paylaşılması ve faturalandırma süreçlerinin şeffaf ve anlaşılır şekilde yürütülmesiyle müşterilerin enerji süreçlerini daha kontrollü ve öngörülebilir biçimde yönetebilmesi hedefleniyor. Sepaş Enerji, enerji tedarik ve yönetimi başta olmak üzere uzmanlık gerektiren konularda da müşterilerine destek veriyor.

Sanayi ve ticarethane aboneleri için yıllık ortalama toplam tüketimin 15 bin kWh’ın üzerinde, mesken aboneleri için ise yıllık 4 bin kWh ve üzerinde olan müşteriler, Sepaş Enerji’nin internet sitesinde yer alan ‘Teklif Al’ sayfası üzerinden taleplerini iletebiliyor.