Sepaş Enerji’nin yeni Genel Müdürü Erdinç Kazak oldu

Yaklaşık 2 milyondan fazla aboneye ve 4 milyondan fazla kullanıcıya elektrik tedarik hizmeti sunan Sepaş Enerji Genel Müdürlük görevine Erdinç Kazak getirildi.

Erdinç Kazak kimdir?

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Erdinç Kazak, profesyonel kariyerine PwC’de Bağımsız Denetçi olarak başladı. 2011 yılında Akkök Holding bağlı ortaklıklarından Aksa Akrilik bünyesine katılan Kazak, farklı orta ve üst kademe yöneticilik görevlerinde bulundu. 2018 yılından itibaren CFO olarak görev yapan Kazak, bu süreçte kurumsal dönüşüm, finansal yönetim, sürdürülebilirlik ve stratejik planlama alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), KGK Bağımsız Denetçi, KGK Sürdürülebilirlik Denetçisi ve SPK İleri Düzey lisanslarına sahip olan Erdinç Kazak, aynı zamanda İTÜ Çekirdek girişimcilik ekosisteminde mentörlük ve koçluk yapmaktadır. Kazak, sahip olduğu finansal ve yönetsel tecrübe ile Sepaş Enerji’nin başarılı çalışmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.