sepascharge, 2030 yılında Türkiye’nin ilk 5 şarj ağı arasına girmeyi hedefliyor!

Akkök Holding ve Torunlar Holding ortaklığında faaliyet gösteren Sepaş Akıllı Çözümler A.Ş.'nin vizyoner girişimi sepascharge, elektrikli araç (EA) şarj istasyonları alanında büyümesini sürdürüyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir mobilite hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmayı ve elektrikli araç kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan şirket, 2025 Aralık itibarıyla 8 ilde toplam 120 cihaz ve 151 soket ile hizmet veriyor. Yalnızca Kocaeli genelinde 84 soket ile bölgedeki en geniş şarj altyapılarından birini sunan sepascharge, Türkiye genelinde pazar payını hızla artırıyor.

EPDK listesinde ilk 50’de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre sepascharge, Şarj Ağı İşletmeci Lisansını aldığı Aralık 2024 tarihinden bugüne, elektrikli araçlara tedarik sağlamak kapsamında 180 firmanın arasındaki ilk yılını, Türkiye’nin ilk 50 şarj ağı işletmecisi arasında bitirmeyi hedefliyor. Markanın büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Sepaş Akıllı Çözümler Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Eyilik, “2026 sonuna kadar yeni istasyonların kurulumunu planlıyoruz. Bu yatırımlarla toplamda 250’nin üzerinde cihaza ulaşarak mevcut kapasitemizi iki kattan fazla artırmayı hedefliyoruz. Elektrikli araç kullanıcılarına her noktada hızlı, erişilebilir ve güvenilir şarj imkânı sunmak için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ana ulaşım arterlerini bağlayan şarj ağı

sepascharge, iki yıllık yatırım planı kapsamında Türkiye’nin ana ulaşım arterlerinde 200–300 kilometre aralıklarla istasyonlar kuracak. Bu kapsamda İstanbul-Trabzon, İstanbul-İzmir, İstanbul-Adana, İstanbul-Antalya, İstanbul-Mersin ve İstanbul-Edirne güzergâhları ile İzmir-Ankara, İzmir-Antalya ve Bursa-Ankara rotalarında yeni istasyonlar devreye alınacak. Bu stratejiyle Türkiye genelinde kesintisiz sürüş deneyimi sağlanması ve uzun menzilli yolculuklarda enerji sürekliliğinin garanti altına alınması yönünde kararlılıkla çalıştıklarını aktaran Eyilik, markanın vizyonunu şöyle değerlendirdi:

“Elektrikli araç pazarı Türkiye’de hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Biz de bu dönüşümün altyapısını güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir şekilde inşa etmek için çalışıyoruz. Beş yıllık yatırım planımız, yalnızca istasyon ağını genişletmekle sınırlı kalmayacak; kullanıcı deneyimini geliştiren, teknolojiyi merkeze alan bir yapıya dayanacak. 2030’a kadar Türkiye’nin elektrikli araçlara tedarik sağlayan en güvenilir ilk 5 şarj istasyonu markasından biri olmayı hedefliyoruz. Faaliyetlerimize başlar başlamaz alt yapımızı yapay zekâ üzerinde geliştirerek operasyonel giderlerimizi asgari seviyede tutmayı başardık ve bu sebeple müşterilerimize 7/24 erişebilir ve güvenilir elektrik sağlamaya devam ediyoruz.”

Akkök Holding ve Torunlar Holding iştiraki olan ve Türkiye genelinde yüksek erişilebilirliğe sahip Akasya, Akbatı, Akmerkez, Mall Of İstanbul, Torium, Korupark Bursa, Zafer Plaza, Kütahya Sera ve Mall of Antalya gibi önemli alışveriş merkezlerinde konumlanan sepascharge, kullanıcılarına konforlu ve güvenilir bir deneyim sunuyor. Marka, yeni yatırımlarıyla şehir içi yaşam alanlarından ana ulaşım güzergâhlarına kadar geniş bir alanda hizmet ağını büyütmeyi sürdürüyor.