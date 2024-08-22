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Sephora küçülmeye gidiyor

LVMH'nin markalarından Sephora, Çin'de küçülmeye giderek, ülkedeki 4 bin çalışanın yaklaşık yüzde 10'unu etkileyen bir yeniden yapılandırma sürecine girdi.

Haber Merkezi
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Sephora küçülmeye gidiyor
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LVMH'nin en büyük markalarından biri olan Sephora Çin'de yüzlerce personelini işten çıkarıyor. Sephora Çin'in hem ofis hem de mağaza personelini işten çıkardığını, diğerlerini de istifaya ikna ettiğini belirten kaynaklar, ülkedeki 4 bin çalışanın yaklaşık yüzde 10'unun bu durumdan etkilendiğini söyledi. Kaynaklar aralarında perakende ve e-ticaret ülke liderlerinin de bulunduğu bazı üst düzey yöneticilerin de şirketten ayrıldığını söyledi.

Çin'de büyümekte zorlanıyor

Gazete Oksijen'in haberine göre işten çıkarmalar Sephora'nın eski Nike Inc. Asia e-ticaret şefi Xia Ding'i Çin sorumlusu olarak atamasının ardından geldi. Marka, milyarder Bernard Arnault'nun lüks imparatorluğundaki yöneticilerin 20 milyar euro'luk (21,3 milyar $) küresel satış hedefine ulaşmanın anahtarı olarak gördükleri bir pazar olan Çin'de büyümekte zorlanıyor.

"Şu anda merkez ofisimizdeki organizasyon yapımızı düzenliyor"

Şirket sözcüsü "Zorlu pazar ortamına yanıt olarak ve Çin'de gelecekteki büyümemizi sağlamak için Sephora China, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için doğru yeteneklere sahip olduğumuzdan emin olmak için şu anda merkez ofisimizdeki organizasyon yapımızı düzenliyor” dedi.

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