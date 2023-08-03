SER, küresel genişlemesine Türkiye ile devam ediyor

Son dönemde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin gündeminden düşmeyen dijital dönüşüm ve bu odaktaki çözümlere yönelik ihtiyaç, Avrupa merkezli teknoloji sağlayıcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Akıllı içerik otomasyon çözümleri sağlayıcısı SER, dijital dönüşüm çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için deneyimli ekibiyle Türkiye pazarındaki operasyonlarını yerel yönetim kadrosu ve ofisiyle güçlendireceğini duyurdu.

Türkiye’deki yönetim kadrosu belli oldu

İstanbul merkezli ekibin yönetiminde, kurumsal içerik yönetimi (ECM) alanında 20 yılı aşkın deneyimleriyle Ali Süreyya Ecevit Türkiye Bölge Müdürü ve Yunus Emre Yıldız ise Çözüm Mühendisliği Müdürü olarak görev alacak. Ekip, Türkiye genelindeki müşterilerine, kurumsal ekosistemlerde içerik yönetimi süreçlerini otomatikleştiren çözümleri yerelleştirilmiş hizmetlerle sunacak. Kurumsal içerik yönetimi ve içerik hizmetleri alanında 38 yıllık deneyime sahip Alman menşeli şirket SER, yapay zeka destekli Doxis Akıllı İçerik Otomasyonu platformunu ve kritik iş süreçlerine yönelik çözümlerini Türk şirketlerine sunuyor.

“Türkiye önemli ve dinamik bir pazar”

Türkiye’de faaliyet göstermenin önemine dikkat çeken SER CEO’su Dr. John Bates, “Dijital dönüşümü hızlandıran çözümlere olan talebin arttığı bir dönemde, oldukça dinamik bir pazar olarak gördüğümüz Türkiye’ye yönelik hamlemiz, Orta Doğu ve Afrika pazarında kaydettiğimiz hızlı büyümenin bir yansıması. Uluslararası Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcımız Nabil Ben Abdallah liderliğindeki son derece deneyimli yerel ekibimizle, Türkiye ve bölge pazarlardaki özel sektör ve kamu kuruluşlarına sınıfının en iyi platformunu sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kurumsal içerik yönetimi süreçlerini yeniden tasarlayacağız”

SER Türkiye Bölge Müdürü Ali Süreyya Ecevit ise, şunları kaydetti: “SER’in yapay zeka destekli Doxis Akıllı İçerik Otomasyon platformunu Türkiye’deki lider şirketlerin hizmetine sunmaktan heyecan duyuyoruz. Doxis, müşterilerimizin içerik yönetimi ve süreç otomasyonu gereksinimlerini birebir karşılıyor. BT liderlerinin bu alandaki en yüksek önceliklerinin kuruma ait bilgilerin etkin ve güvenli kullanımı, şirket içi üretkenliği ve verimi, kullanıcı deneyimi, gelir fırsatlarını değerlendirme, KVKK gibi mevzuat ve standartlara uyumluluğu artırmak olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de kurumsal içerik yönetim süreçlerini yeniden ve yenilikçi bir yaklaşımla tasarlayacağımıza olan güvenimiz tam.”

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