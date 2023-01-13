Seramiksan, vitrifiye üretim kapasitesini 2 katına çıkarıyor

Seramiksan, temellerini 2014’te attığı vitrifiye fabrikasında üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor. Karo, vitrifiye ve yapı kimyasalları ürünlerinin yüzde 30’unu 60 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, “Geçtiğimiz yıl, küresel ticaret ve ihracat ağlarını olumsuz etkileyen birçok gelişme yaşandı. Bunlardan biri de seramik sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’daki ‘anti-damping’ soruşturması oldu. Bu durum, Avrupa pazarında hızla büyüyen Türk şirketlerine yüzde 18,7 gümrük vergisi şeklinde yansıdı. Konuyla ilişkin AB Komisyonu tarafından 11 Şubat’ta verilecek karar beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizi, Avrupa’daki üreticilerin kapasitelerini de düşürmesine yol açtı. Yerli şirketlerimiz bu durumu avantaja çevirmek için uğraşırken, tüm olumsuz etkenlere rağmen Seramiksan olarak 2022’de büyümeye devam ettik.” diye konuştu.

Bayi iş birlikleriyle 76 şehirde hizmet veriyor

Konjonktüre göre güncelledikleri stratejiler sayesinde, belirledikleri hedeflerin üstüne çıktıklarını söyleyen Çağlar, şunları kaydetti: “Müşteri beklentilerini karşılamanın her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde yenilikçi, yaratıcı, kaliteli, güler yüzlü ve çözüm üreten bir anlayışla hizmet verme konusunda bayilerimizden yana oldukça şanslıyız. Büyüme performansımız, bayilerimizle aramızdaki iş birliğini başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüzün önemli bir göstergesi. Benimsediğimiz koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle 2022’de de Türkiye’nin çeşitli noktalarında bayi ağımızı genişletmeye devam ettik. Şu an seramik, vitrifiye, yapı kimyasalları ve banyo mobilyalarından oluşan ürün portföyümüzü, 76 şehirdeki 240 bayimiz ve 1000 tali bayimiz aracılığıyla müşterilerimizle buluşturuyoruz.”

Sürdürülebilirliği günlük operasyonlara entegre etti

Dünyanın en gelişmiş vitrifiye üretim tesislerinden birine sahip olduklarını belirten Çağlar, “Temellerini 2014’te attığımız vitrifiye fabrikamızın üretim kapasitesini 2023’te 2 katına çıkarmak için çalışmalara başladık. El değmeden son teknolojiyle vitrifiye ürünleri üretebilen bu tesisimiz, yatırımı tamamlandığında hem kapasite hem de teknoloji olarak dünyanın sayılı fabrikalarından biri olacak. Gelecek dönemde yeni pazarlara açılma planları kapsamında belirlediğimiz ülke ve bölgelerdeki çalışmalarımızı başka faaliyetlerle de destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Çağlar, 2023 yılı hedeflerine ilişkin şunları söyledi: “2023’te daha büyük hedeflere, aynı inanç ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Sürdürülebilirliği misyon edinmiş bir şirket olarak, karbon ayak izini ve su tüketimini azaltmak ve enerji verimliliği elde etmek, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Günlük operasyonlarımızın merkezinde bulunan yüzde 0 atık ürün, yüzde 0 atık su politikamızla sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. 2018 yılında devreye aldığımız geri dönüşüm tesisimiz ile seramik ve vitrifiye fabrikalarımızın atıklarının tamamını doğaya ve çevreye en ufak bir atık gitmeyecek şekilde işleyerek üretim proseslerimizde yeniden değerlendirerek daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için üretim süreçlerimizi doğayla uyum içinde gerçekleştiriyoruz. Daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için üretim süreçlerimizi doğayla uyum içinde gerçekleştiriyoruz. Yenilikçiliği sahiplenen, faaliyetlerimizin merkezine dijital dönüşüm ve inovasyonu yerleştiren bir anlayışla 2023’te de çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz.”



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