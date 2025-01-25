Seranit halka arzında hangi tarihlerde talep toplanacak?

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 27-28-29 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.

Seranit'in 300 milyon TL olan sermayesinin 428,6 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 128,6 milyon TL pay ile mevcut ortak Avni Çelik'e ait 21,45 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 150 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 12,00 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu "SERNT" olarak belirlendi. Satış sonrası halka açıklık oranı yüzde 35,01 olacak.

Seramik sektöründe 164 seri, 23 farklı ebat ve 1000'in üzerinde renk ve desen alternatifi sunan Seranit, konutlardan hastanelere, alışveriş merkezlerinden ulaşım ağlarına, kültür merkezlerinden turizm yapıları ve marketlere kadar birçok farklı alanda tercih ediliyor.

Seranit, Türkiye’de 93, yurt dışında 40 ülkede 55 satış noktasıyla hizmet veriyor.