Seranit'in halka arz büyüklüğü belli oldu

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz büyüklüğü 1 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Seranit paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 27 – 28 – 29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Satışa sunulan toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 21.450.000 TL nominal değerli payların satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arzı planlanan 128.600.000 TL nominal değerli payların 15.600.000 TL nominal değerli kısmının satışı iptal edilerek toplamda 113.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edildi ve bu payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi.

Seranit’in 1.356.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 113.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurulu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için yüzde 37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 26,47 oldu.

Halka arza ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıda yer almaktadır.