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Serban, kurumsal kimliğini yeniledi

Enerji, inşaat, turizm ve gayrimenkul sektöründe 10. yılını kutlayan Serban kurumsal kimliğini yeniledi.

Haber Merkezi
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Serban, kurumsal kimliğini yeniledi
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10. yılını kutlayan Serban'ın, değişimin etrafında şekillenen iş stratejisinin bir parçası olarak kurumsal kimliğini yenilediği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Serban'ın yeni logosu, şirketin mühendislik yeteneklerine ve dijital dünyaya olan bağlılığını simgelerken, aynı zamanda insan odaklı yaklaşımını da vurguluyor. 

Yeni kurumsal kimliğini markanın 10. yıl kutlamaları kapsamında duyuran Serban'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknoloji temelli bir yapı üzerinde 4 sektörde çalışmalarına devam eden Serban yeni web sitesiyle de insan ve gelecek odaklı yaklaşımını göstermeyi amaçlıyor. Alanında en iyisi olma hedefiyle çıktığı yolda daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmalarına devam eden Serban tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşıyor. Geleceği iyileştirmek için teknolojinin gücünü kullanan bir marka olarak yeni kurumsal kimliği ve web sitesiyle markanın modern ve çağdaş imajını destekliyor. Faaliyet gösterdiği alanların dönüşümünde etkili olacak yatırımlarıyla öne çıkan Serban, pazarlamadaki yeni yaklaşımıyla marka algısını güçlendirirken değişime adapte olma yeteneğini de yansıtıyor."

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