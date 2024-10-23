TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan Letonya Fahri Konsolosu oldu

Letonya Cumhuriyeti’nin İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’den sorumlu fahri konsolosluk ofisi düzenlenen törenle açıldı. Törene Letonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Baiba Braže, Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ve davetliler katıldı.

"Türkiye güçlü bir müttefikimiz"

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braže törende yaptığı konuşmada “Letonya ve Türkiye olarak 2025’te karşılıklı ilişkilerimizin 100. yılını kutlayacağız. Letonya’da dış işleri politikamız savunma, ekonomik ilişkiler ve insani ilişkiler olmak üzere üç ana ayak üzerine kurulu ve Türkiye bu üç ayakta da güçlü bir müttefikimiz. İkili ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişmesini istiyoruz ve bu fahri konsolosluğun da buna katkı sunacağını umuyoruz. Eğitim ve turizm de halklarımız arasında iyi ilişkilerin gelişmesine katkı sunuyor. Bu üç ayaktaki işbirliğimiz bizi daha güçlü, daha zengin kılıyor ve birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlıyor. Serkan Kaptan bu alanlardaki hali hazırda süren çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve Letonya Fahri Konsolosu Serkan Kaptan, “Türkiye ile Letonya arasında uzun bir tarihe dayalı iyi ilişkiler bulunuyor. Türkiye Letonya Cumhuriyeti’ni 1925’te tanımış, Baltık bölgesindeki ilk konsolosluğunu da 1929’da Riga’da açmıştır. İki ülke arasında yıllık 700 milyon dolara ulaşan bir ticaret hacmi bulunuyor. Özellikle eğitim ve turizm alanındaki ilişkiler iki ülke halklarının yakınlaşmasını sağlıyor. TAV Havalimanları olarak 2009’dan bu yana Riga Havalimanı’nda faaliyet gösteriyoruz. Riga Havalimanı ve ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Baltic’in başarısına katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Başkanlığını üstlendiğim DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi’nde de da iki ülke iş insanlarının ilişkilerinin gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Letonya AB ve NATO üyesi bir ülke. Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikler, eğitimli ve misafirperver insanlarıyla Baltık bölgesinin ve Kuzey Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri. İstanbul Fahri Konsolosu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine daha fazla katkı sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.