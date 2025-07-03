Sertes Enerji ile Tumurly güçlerini birleştirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Yenilenebilir enerji sektöründe 2 MW üzerindeki proje teslimatlarıyla öne çıkan Sertes Enerji, yüzde 100 yerli üretim kabiliyeti ve 5 kıtada çalışan rüzgar türbinleriyle dikkat çeken Tumurly ile güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşma kapsamında Sertes Enerji, Tumurly’nin yüksek verimli rüzgar türbinlerinin Eskişehir, Bursa ve Ankara illerindeki satış ve anahtar teslim projelerinde yetkili bayi oldu. Bu iş birliğiyle güneş panellerinden inverterlere, enerji depolama sistemlerinden rüzgar türbinlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, bireysel ve ticari kullanıcılara daha erişilebilir hale getirilecek. Taraflar, özellikle sürdürülebilir enerji çözümlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yılda 300 adet türbin kurulumu hedefleniyor

Anlaşma kapsamında Tumurly’nin TÜBİTAK Ar-Ge projeleriyle geliştirilen, yüzde 100 yerli üretim küçük ölçekli rüzgar türbinlerinin satış ve kurulum süreçlerini üstleneceklerini belirten Sertes Enerji Kurucusu Fatih Sert, “Yenilenebilir enerjiye olan bağlılığımızı, Türkiye’nin yerli markası Tumurly ile güç birliği yaparak yeni bir boyuta taşıyoruz. Bu anlaşma, sadece bir ticari iş birliği değil; aynı zamanda ülkemizin enerji geleceğine duyduğumuz inancın da bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. Sert, “Kurulumunu planladığımız türbinlerin tarımsal sulama sistemleri, konutlar, bağ evleri, oteller, fabrikalar ve askeri tesisler gibi alanlarda kullanılmasını öngörüyoruz. Yıllık 300 adet türbin kurulumu ve yaklaşık 1,2 milyon dolarlık bir pazar hacmi hedefliyoruz” diye konuştu.

Her biri ortalama 5 kW kapasiteli türbinlerle planlanan projelerde, toplamda yılda 3,5 milyon kilovatsaat temiz enerji üretimi sağlanmasını beklediklerini aktaran Sert, yıllık toplam kurulu gücün ise 1,5 MW seviyesine ulaşacağını öngördüklerinin altını çizdi. Fatih Sert, sözlerine şöyle devam etti: “Türbin kurulumları, anahtar teslim modeliyle yaklaşık iki gün içinde tamamlanabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Bu sayede kullanıcılar hızlı şekilde enerji üretimine geçebilecek ve enerji maliyetlerini uzun vadede azaltabilecek.”

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tumurly CEO’su Furkan Yazıcı ise, “Enerjiyi demokratikleştirme vizyonumuzu Türkiye’nin dört bir yanına yaymak için güçlü bölgesel partnerlikler kuruyoruz. Sertes Enerji ile attığımız bu adım, sadece ticari bir iş birliği değil, aynı zamanda sürdürülebilir enerjiye geçişte yerel çözümler üretmenin önemli bir örneğidir,” dedi.

“Daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefe aldık”

İşbirliği hakkında açıklamalarda bulunan Sertes Enerji yöneticilerinden Fatma Sert, “ Sertes Enerji olarak vizyonumuz; kaliteli, erişilebilir ve yerli enerji çözümlerini herkesin hizmetine sunmaktır. Enerji çözümlerimizde güneş sistemlerinin yanı sıra rüzgar enerjisini de devreye almış olmamız, gücümüzü artırmıştır. Tumurly ile aynı idealleri paylaşmak ve bu gücü Eskişehir, Bursa ve Ankara’daki projelere taşımak bizler için heyecan verici. Bu işbirliğini yalnızca satış ve kurulum alanıyla sınırlı tutmayarak, önümüzdeki dönemde Ar-Ge çalışmaları ve eğitim odaklı saha projeleriyle de daha fazla katma değer üretmeyi ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.