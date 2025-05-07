Sertrans Logistics, Benelüks bölgesine yönelik lojistik yatırımlarını güçlendiriyor

Türkiye'nin dış ticaret hacmi, 2025 yılı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 54 milyar 36 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ihracat 23 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise 30 milyar 652 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin dış ticaretinde Benelüks ülkeleri, özellikle Belçika ve Hollanda, önemli bir pay almaya devam etti. Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin Benelüks ülkelerine yaptığı toplam ihracat 3,1 milyar doları bulurken, bu bölgeden yapılan ithalat ise 2,2 milyar dolar oldu.

İhracatta öne çıkan sektörler arasında yaklaşık 2 milyar dolarla hazır giyim, 2,5 milyar dolarla otomotiv ve 1,8 milyar dolarla mineral yakıtlar ile yağlar yer aldı. Öte yandan ithalat kalemlerinde en yüksek payı yaklaşık 1,5 milyar dolarla demir-çelik alırken, onu 700 milyon dolarla plastik ve mamulleri ile 500 milyon dolarla kazanlar ve makinalar takip etti.



Bölgesel dağılımda İstanbul, Benelüks ülkelerine yapılan ihracatta 7 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Doğu Marmara Bölgesi (Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 2,1 milyar dolarla ikinci sıraya yerleşirken, Ege Bölgesi ise 1,7 milyar dolarlık ihracatla üçüncülüğü aldı.

Sertrans Logistics, Belçika ve Hollanda'ya direkt hatlarıyla etkin hizmet sunuyor

Uluslararası karayolu taşımacılığı alanında sunduğu hızlı, güvenilir ve hasarsız teslimat hizmetleriyle öne çıkan Sertrans Logistics, 35 yılı aşkın tecrübesiyle Avrupa'nın en dinamik ticaret merkezlerinden biri olan Benelüks bölgesine yönelik taşımacılıkta etkin çözümler sunuyor. 2025 yılı itibarıyla Belçika ve Hollanda'ya direkt hatlarını devreye alan Sertrans Logistics, bölgedeki yüksek pazar payı ve etkin hizmet ağıyla fark yaratıyor.

Kara yolu taşımacılığında güçlü ve geniş filosu ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik hızlı çözümler sunan Sertrans Logistics, hava ve deniz yolu taşımacılığı hizmetleriyle de ihracatçılara uçtan uca lojistik destek sağlıyor. Özellikle hazır giyim, otomotiv gibi Benelüks'e ihracatın öne çıktığı sektörlerde uzmanlaşan şirket, bu alanlarda sektörün dinamiklerine özel lojistik çözümler sunuyor.

“Benelüks bölgesine yönelik lojistik altyapımızı güçlendiriyoruz”

Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, Benelüks bölgesiyle olan ticaretin Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıdığını belirterek, “Benelüks bölgesi, Türkiye'nin dış ticaretinde stratejik bir öneme sahip. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerle olan ticaretimiz, ihracatımızın çeşitlenmesi ve artması açısından büyük önem taşıyor. Sertrans Logistics olarak, bu bölgeye yönelik lojistik altyapımızı güçlendirerek ihracatçılarımıza daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bölgeye yönelik lojistik çözümlerimizi sürekli geliştirerek, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak” dedi.

“Türkiye ve Benelüks arasında stratejik bağ kuruyoruz”

2024 yılında sadece Hollanda ile 13,6 milyar doları, Belçika ile ise 8,2 milyar doları aşan dış ticaret hacminin, Türkiye ve Benelüks arasındaki stratejik ilişkinin açık bir göstergesi olduğunu ifade eden Nilgün Keleş, Sertrans Logistics olarak Benelüks bölgesine sadece lojistik yapmadıklarını, Türkiye ile Avrupa arasında stratejik bir bağ kurduklarını dile getirerek iki bölge arasında ticaretin, üretimin ve büyümenin köprüsü olduklarının altını çizdi.