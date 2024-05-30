Sertrans Logistics’ten yeni depo yatırımı

Gelecek iki yıl içinde mevcuttaki yurt içi depolama kapasitesini 250 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı planlayan Sertrans Logistics, söz konusu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Nakipoğlu'nda faaliyete geçen yeni depo ile Sertrans'ın toplam depolama kapasitesi 150 bin metrekarenin üzerine çıktı. Ürün stok kapasitesi ise 10 milyon adedin üzerine çıkan şirkette, yapılan yeni yatırımla ek yüzde 10'luk bir istihdam artışı da bekleniyor. Yeni açılan depoda şirket, uçtan uca tedarik zincirinin tamamlayıcı hizmetleri olan antrepo ve serbest depolama hizmetlerini aynı çatı altında sunuyor.

Muratbey Gümrüğüne bağlı antrepo da gümrükleme, elleçleme ve etiketleme gibi katma değerli antrepo hizmetleri hızlı ve hatasız bir şekilde sunulacak. Yüksek kapasiteli depolama alanı ve geniş katma değerli hizmetleri sayesinde Sertrans, tedarik zinciri yönetimindeki uzmanlığının da katkısıyla, farklı sektörlerdeki üreticilerin dış ticaret süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanıyor.

Yerel ve global birçok markanın tercih ettiği Sertrans Logistics, Nakipoğlu deposunda, tekstil, otomotiv, perakende, kozmetik, elektrik / elektronik ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birçok farklı sektöre yönelik ihtiyaçlara çözüm sunuyor.

“250 bin metrekare depolama hedefine kararlılıkla yürüyoruz”

Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Şirket olarak 2030 vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, yeni yatırımımız Nakipoğlu deposuyla toplam depolama kapasitemizi 150 bin metrekarenin üzerine çıkartmış olduk. 2026 yılına dair toplam depolama hedefimizin 250 bin metrekare olduğunu daha önce duyurmuştuk. Nakipoğlu deposu, hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüzün bir göstergesi niteliğini taşıyor. Yapılan bu yatırımla toplam ürün kapasitemiz de 10 milyon adedin üzerine çıkmış oldu. Sadece bu bile bizi ülkemizin en yüksek ürün stok kapasitesine sahip lojistik şirketlerinden biri haline getirdi. Yapılan bu yatırımın bir diğer önemli noktası ise istihdama yapacağı katkı olacak. Özelikle ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği ekonomik ortamı da dikkate aldığımızda Nakipoğlu deposunun ek istihdam yaratma potansiyelini de önemsiyoruz. 2024 yılı içinde ikinci bir depo planlamamız daha var. Eğer her şey istediğimiz gibi giderse yıl sonunda 200 bin metrekareye yakın bir depo kapasitesine ulaşmamız bizim için çok şaşırtıcı olmayacak.” dedi.

“Yüksek standartlarda lojistik hizmeti sunuyoruz”

Son iki yılda depolama kapasitelerini yüzde 100'e yakın büyüterek, lojistiğin yeni ihtiyaçlarına uygun teknolojilere yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Keleş, devamında şunları kaydetti: “Depolama operasyonları uzun süreli ilişkiye dayanan iş modellerini içinde barındırır. Dolayısıyla bu alanda güvenilirlik ve operasyonel kabiliyetlerin üst seviyede olması kritik öneme sahip. Lojistik sektöründe son yıllarda son derece büyük bir değişim yaşanıyor. Hizmet verdiğimiz hemen hemen her sektörde hız, stok doğruluğu ve verimlilik rekabette en önemli faktörler haline geldi. Bu noktada; küresel pazarlardaki değişimlere hızlı yanıt verebilen, hizmetlerini ihtiyaçlara göre şekillendirebilecek kadar esnek ve yüksek verimliliğe sahip lojistik şirketleri, hizmet verdiği markaları bir adım öne taşıyor. Sertrans olarak biz de bu yaklaşıma uygun şekilde, güçlü IT altyapımız ve ileri teknolojimizle, müşterilerimize yüksek standartlarda lojistik hizmeti sunuyoruz.”