Servi Hafriyat, yerli makine gücüyle kentsel dönüşüme katkı sağlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2000 yılında kurulan Servi Hafriyat, küçük bir makineyle başladığı yolculuğunu, bugün geniş makine parkı ve deneyimli ekibiyle sürdürüyor. Şirket, özellikle Eskişehir’deki riskli bina yıkımları, kentsel dönüşüm projeleri ve büyük hafriyat çalışmalarında sektörde öncü konumda bulunuyor. Şirketin Genel Müdürü Bayram Servi, dürüst ve planlı çalışmanın, Servi Hafriyat’ı bugünkü güçlü konumuna getirdiğini belirtti.

Servi Hafriyat’ın, kurulduğu ilk yıllardan bu yana birçok büyük projede yer aldığını açıklayan Bayram Servi, Eskişehir’deki Rixos Otel, Şehir Hastanesi ve Panorama Evleri gibi önemli projelerin hafriyat işlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye genelinde de ses getiren çalışmalara imza attıklarını söyledi. 2010 sonrasında Eskişehir’e daha fazla odaklandıklarını, öncesinde ise Türkiye genelinde savaş uçaklarının altyapı projelerini üstlendiklerini ifade eden Servi, bu projeler kapsamında İtalyan mühendislerle çalışarak, savaş uçakları için kritik olan sisli ve karlı hava koşullarında pist yönlendirme sistemlerini kurduklarını dile getirdi. 2013 yılından itibaren sadece Eskişehir’deki kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşmaya başladıklarının altını çizen Servi, “Yerel projelerde yerli makineler kullanarak sürdürülebilir bir yapıya kavuştuk. Bu kapsamda tüm makine parkurumuzu yenileyerek yerli marka olan Hidromek’e dönüştürdük. Bu adım şirketimizin verimliliğine büyük katkı sağladı” diye konuştu.

Yerel projelerle kentsel dönüşüme hız katıyor

Son 20 yılda Eskişehir’de inşa edilen yeni binaların büyük bir kısmının hafriyat işlerini üstlendiklerini belirten Servi, “Eskişehir’de yeni yapılan binaların beşte biri bizim tarafımızdan kazılmış ya da yıkılmıştır. Hali hazırda 12 kamyon, 4 iş makinesi ve çeşitli ekipmanlarla hizmet veriyoruz. Toplamda 21 kişilik uzman bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle yerel projelere odaklanarak, Eskişehir’in kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kentsel dönüşümde sağlamlık testleri ihmal ediliyor”

Eskişehir’de kentsel dönüşüm projelerinin yavaş ilerlediğine dikkat çeken Bayram Servi, en büyük sorunlardan birinin, yıkım sırasında yan binaların sağlamlık raporlarının alınmaması olduğunu vurguladı. Servi, “Kentsel dönüşümde yıkılan binanın yanındaki binaların sağlamlık testi yapılmalı. Bunu birkaç kez önerdim, ama maalesef gereken adımlar atılmadı. Örneğin, Çamlıca’da bir bina yıkımı sırasında yan binadaki temel bozukluğu nedeniyle sorunlar yaşandı. Eğer komşu binalardan karot alınırsa, bu tür kazaların önüne geçilebilir ve kentsel dönüşüm daha sağlıklı ilerler” diye konuştu.