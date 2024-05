“Servis tarafı, usta ve haksız rekabet arasına sıkıştı”

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Grey market dahil 2005 model ve üzeri tüm araçlara bakım-onarım hizmeti veren Çözüm Merkezi Otomotiv, teknoloji ve müşteri odaklı yatırımları ile yüzde yüz memnuniyet ilkesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Açık ve kapalı toplamda bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çözüm Merkezi Otomotiv Genel Müdürü Kadir Abay, “Otomobil ve hafif ticari araç grubunda yetkili özel servis statüsü ile kalite standartlarına uygun ve çevreye duyarlı bir biçimde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gelişen otomobil teknolojisine paralel olarak biz de bünyemizdeki teknolojiyi geliştiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Mevcut kapasitemizi en verimli şekilde kullanmak adına operasyonumuzu sürekli gözetim altında tutarken hiçbir işlemi kapalı kapılar ardında yapmıyoruz. Atölye alanımız bu sebeple tamamen şeffaf bir biçimde görülecek şekilde tasarlandı. Günlük ortalama 20 araca hizmet veriyoruz. Nihai kullanıcının yanı sıra filo müşterilerimize de aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bulunduğumuz lokasyonun avantajını da iyi kullanıyoruz. Mesela sanayi bölgesi içerisinde yer almaması özellikle kadın sürücülerin bizi daha çok tercih etmesine neden oluyor. Şehirdeki birçok noktaya eşit uzaklıkta olduğumuz için operasyon hızımız artıyor” dedi.

“MESEM projesini destekliyoruz”

Sektördeki ana sorunların yetişmiş eleman ve haksız rekabet olduğunu vurgulayan Abay, “Biz Çözüm Merkezi Otomotiv olarak MESEM projesini destekliyor ve aktif olarak içerisinde yer almaya özen gösteriyoruz. Bu sayede sektörün ihtiyaç duyacağı ustalar, piyasa dinamiklerini ancak sahadaki tecrübe ile öğrenebileceğinden projenin katma değeri oldukça yüksek. Otomotivin servis kısmında fark yaratmak için iyi bir ekibe ihtiyaç var biz bunu sağlayabilmek adına ekibimizin eğitimlerini ve güncel teknolojileri takip etmesini önemsiyoruz. Bu alanda personelimize yatırım yapıyoruz. Bu da kaliteyi direkt etkiliyor. Yasal mevzuatları, ilgili belgelendirme süreçlerini, bakanlık taleplerini harfiyen yerine getirip standartlara uygun hizmet vermeye gayret ederken, hiçbir konuya haiz olmayan ya da işi arka kapılarından yapmaya çalışan insanlar ile kıyaslanıyoruz. Hal böyle olunca rekabetin şartları eşit olmuyor. Müşteri tarafında bozulan ekonomi ile paralel fiyat önceliği oluştu lakin bu tarz tesislerde yapılan bakım onarımların ciddi bir oranının kısa sürede tekrarlandığını ya da farklı bir arızayı tetiklediğini gözlemleyebiliyoruz. Sektördeki denetim eksikliği de aslında burada rol oynuyor. İşi kuralına göre yapanlar ne yazık ki cezalandırılıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Elektirkli araçlar ‘eğitim’e takıldı”

Elektrikli araçların her geçen gün hayatımıza dahil olmaya başladığını ve bu araçların servis tarafındaki yatırımlarının ise aynı hızda gerçekleşmediğini belirten Abay, “Elektrikli araçlar her geçen gün daha çok hayatımıza giriyor. Bu aracalar konusunda en çok konuşulan şeylerden birisi de seviş şartları. Bu konuda mevzuat oluşturulmuş durumda ama araçlar farklı dinamiklere sahip. Her markanın piyasadaki servislere yeteri miktarda eğitim verdiğini ve sürecin hızlı ilerlediğini şu anda söylemek mümkün değil. Biz elektrikli araç bakım ve onarımı konusunda gereken yatırım için kendimizi hazırladık. Eğitim süreçleri ile ilgili durumları da yakından takip ediyoruz. Şu anda bazı firmalar çatı anlaşmalarla süreci yönetiyor ama baktığınız zaman oralarda da yığılmalar başladı. Nitelikli işgücüne yönelik ihtiyaç var ve bu konuda teşviklerin sağlanması oldukça önemli” diye konuştu.

Sanayi bölgeleri dışında kalan yetkili özel servislerin piyasada arafta kaldığını da söyleyen Kadir Abay, “Biz merdivenaltı firmalara göre servis, yetkili servislere göre tamirhaneyiz. TS 12047 belgesine sahibiz, hukuk nezdinde yetkiliyiz ama zaman zaman piyasada bu belgelerimizin bir anlamı yokmuş gibi davranılıyor. Bu tutumlar firmalar kadar müşterilerin zararı ile de sonuçlanıyor. Müşteriyi öncelerken yetkili özel servisleri de koruyan adımların atılması ve gerekiyor” dedi.