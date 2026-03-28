SETBİR’in ilk kadın Genel Başkanı Fatma Can Sağlık oldu

Ankara’da 26 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da tek liste ile gidilen seçimin ardından, Dr İsa Coşkun SETBİR Başkanlığı görevini Sütaş İcra Kurulu Üyesi Fatma Can Sağlık’a devretti. Sağlık 1976 yılında kurulan SETBİR’in ilk kadın başkanı unvanının da sahibi oldu.

Gerek süt gerekse kırmızı et sektörünün sadece ekonomik değil, stratejik ve toplumsal boyutları olduğunu söyleyen Fatma Can Sağlık, arz güvenliğinden, kırsal kalkınmaya, sürdürülebilir üretimden uluslararası rekabet gücüne kadar geniş bir etki alanına sahip olduklarını bildirdi. Görev süresi boyunca sadece mevcut sorunlara çözüm aramayacaklarını, yanı sıra sektörü geleceğe hazırlayan, dönüşümü yöneten ve fırsatları değerlendiren bir anlayışa sahip olacaklarını kaydeden Sağlık, görev alanlarıyla ilgili tüm bakanlıklarla işbirliğini sürdüreceklerini aktardı.

Birliğin kurumsal kapasitesini daha da güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Sağlık, bu süreçte tüm üyelerin görüş ve önerilerinin çok önemli olduğunu bildirdi.

SETBİR’in 15 kişilik Yönetim Kurulu:

Fatma Can Sağlık (Sütaş), Emin Çolakoğlu (Sütaş), Gökhan Kiraz (Eker), Melih İşliel (Pınar), Aybala Sezgin (Yaşar Birleşik Pazarlama), Abdullah Oğul (Tarım Kredi), Zeynep Kurtkaya (Panagro), Göksel Acar (Bala Tarım), Mehmet Şahbaz (Şahbazlar), Soner Mesut Arpaç (Arpaç Hayvancılık), Agah Mamaloğlu (Ofis Yem), İsmail İlker Kocaer (Ata Sancak), Özge Sarı (Kazova Vasfi Diren), İsmet Çalışkan (Kromel), Ayhan Taşoğlu (Taşpi Gıda).