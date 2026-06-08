SEV, EAR dergisi ve araştırma programlarıyla sektöre liderlik ediyor

Kökleri Osmanlı döneminde kurulan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji’ne dayanan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), eğitimde araştırma ve veri odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Eğitimde kanıta dayalı dönem: SEV Araştırma ve Etki Departmanı

2022’de kurulan SEV Araştırma ve Etki Departmanı, öğrenme süreçlerini geliştirmek amacıyla veri temelli karar alma kültürünü güçlendiriyor.

Bugüne kadar 23 araştırma raporu yayımlayan departman, öğretmen gelişimini desteklerken araştırmaları kamuoyuyla da paylaşıyor.

Türkiye’de K-12 düzeyinde öncü bir girişim: SEVinAction ve EAR dergisi

SEV’in üç yıldır sürdürdüğü “SEVinAction Araştırmacı Öğretmen Programı”, öğretmenlerin araştırma temelli çalışmalar geliştirmelerini destekliyor.

Program kapsamında hazırlanan EAR – SEV Araştırma & Etki Eylem Araştırmaları Dergisi ise yayın hayatına başladı.

K-12 düzeyinde öğretmen araştırmalarına odaklanan EAR, uygulamaya yakın ve akademik yapısıyla Türkiye’de öncü bir girişim olarak konumlanıyor.