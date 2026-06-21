SEVA Holding’den turizm ve gayrimenkulde yeni yatırım atağı

ERHAN BEDİR / BURSA

SEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, düzenlediği toplantıda holdingin faaliyet alanları, Seva İnşaat’ın vizyonu, devam eden projeleri ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Holdingin eğitimle başlayan yolculuğunun bugün çok sektörlü bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Şahinkaya, inşa ettikleri projelerle şehirlerin kimliğine değer katmayı amaçladıklarını dile getirdi. SEVA Holding'in temellerinin 1992 yılında eğitim alanında atıldığını belirten Şahinkaya, yıllar içerisinde farklı sektörlerde yapılan yatırımlarla büyüdüklerini ifade etti.

“Eğitimden inşaata, enerjiden gıda sektörüne”

Eğitim, inşaat, sanayi, enerji, tarım ve hayvancılık, uluslararası ticaret ve gıda gibi birçok alanda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Oğuzhan Şahinkaya, holding bünyesinde yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Şahinkaya ayrıca, Şahinkaya Vakfı aracılığıyla yaklaşık 15 yıldır sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirdi. Bugüne kadar yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda eğitim kampüsleri ve nitelikli konut projeleri geliştirdiklerini belirten Şahinkaya, Bursa’da devam eden projelerinin bulunduğunu söyledi.

“Sadece bina değil, yaşam kalitesi inşa ediyoruz”

SEVA İnşaat’ın 2007 yılında Şahinkaya İnşaat olarak kurulduğunu, 2020 yılında ise markalaşma sürecini tamamlayarak SEVA Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye başladığını belirten Şahinkaya, nitelikli ve güvenli yapılar ile özgün mimari tasarımların öncelikleri olduğunu vurguladı. Günümüzde insanların yalnızca konut değil, yaşam kalitesini artıran ve bulunduğu kente değer katan projeler talep ettiğini ifade eden Şahinkaya, “Artık sadece bina yapmak yeterli değil. İnsanlar estetik değeri yüksek, bulunduğu bölgeye değer katan yaşam alanları istiyor” dedi.

“Bursa’da otel, Çeşme’de villa otel yatırımı”

Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yatırımlar yaptıklarını kaydeden Şahinkaya, Çeşme’de devam eden büyük ölçekli villa, konut ve otel projesine dikkat çekti. Yaklaşık 300 metre sahil cephesine sahip projede 30 villa ve 120 dairenin bulunduğunu belirten Şahinkaya, konut bölümünde renovasyon çalışmalarının devam ettiğini, otel projesinde ise ruhsat sürecinin sürdüğünü söyledi. Şahinkaya, söz konusu yatırımın Ege Bölgesi’nin en dikkat çekici projelerinden biri olacağına inandıklarını dile getirdi.

“Turizm yatırımlarına ağırlık vereceğiz”

Önümüzdeki dönemde turizm sektöründeki yatırımlarını artırmayı planladıklarını açıklayan Şahinkaya, Bursa’da ruhsat süreçleri devam eden iki büyük otel projelerinin bulunduğunu söyledi. Bu projelerin ilerleyen süreçte yatırımcıların da dahil olabileceği modellerle hayata geçirileceğini belirten Şahinkaya, yüksek katma değer üreten ve yatırımcıların da kazanç elde edeceği bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Bursa için dört ve beş yıldızlı olmak üzere iki ayrı otel projesi hakkında bilgi veren Oğuzhan Şahinkaya, “Bu projeler günümüz şartlarında uluslararası organizasyonlara, sağlık ve kültür turizmine hizmet edebilecek içerisinde kongre merkezlerinin yar aldığı çok amaçlı salonların ve etkinlik alanlarının bulunduğu nitelikli projeler” diye konuştu.

“Bursa'nın gelişen yüzüne katkı sunuyoruz”

Türkiye’nin geleceğine inandıklarını ve Bursa’nın gelişimini yakından takip ettiklerini söyleyen Şahinkaya, kentin güçlü sanayisi ve büyüyen ekonomisiyle ülkenin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Hayata geçirdikleri her projede yalnızca yapı üretmeyi değil, aynı zamanda kentin kimliğine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Şahinkaya, “Bursa'nın gelişen yüzüne katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Balat ve Doğanköy'de projeler sürüyor”

Bugüne kadar yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda eğitim kompleksleri, rezidans ve konut projeleri gerçekleştirdiklerini açıklayan Şahinkaya, halen Balat ve Doğanköy Bölgeleri’nde üç farklı projelerinin devam ettiğini söyledi. Söz konusu projelerde yüzlerce bağımsız bölüm konutun yanı sıra yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik ticari alanların yer aldığını belirten Şahinkaya, karma ofis kampüsü ve alışveriş merkezi projelerinin de sürdüğünü belirtti. SEVA Holding’in güçlü finansal yapısıyla yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Şahinkaya, “Geleceği doğru okuyarak ülkemize ve şehirlerimize değer katacak projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kazan-kazan modeli oluşturacağız”

Yatırımcıları yalnızca finans sağlayan paydaşlar olarak görmediklerini vurgulayan Şahinkaya, “Yatırımcılarımızın da büyüme hikâyemizin bir parçası olmasını istiyoruz. Yüksek katma değer üreten, birlikte büyüyen güçlü bir yatırım ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu. SEVA İnşaat’ın güçlü öz sermayesi, yüksek kalite standartları ve vizyoner yaklaşımıyla yoluna devam edeceğini belirten Şahinkaya, ülkeye değer katacak yeni projeler üretmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

“GYO ve halka arz hazırlığı”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şahinkaya, SEVA Gayrimenkul Yatırım Şirketi’nin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) dönüşüm sürecinin devam ettiğini açıkladı. Dönüşüm sürecinin yılsonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Şahinkaya, ardından halka arz başvurusunun yapılmasının planlandığını belirtti. Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak daha önce planladıkları üniversite projelerinden vazgeçtiklerini dile getiren Şahinkaya, “Eğitim bizim ana işimiz. Türkiye’de ve dünya genelinde üniversite eğitimi konusunda son derece yetkin eğitim kurumları bulunuyor. Bu nedenle Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak üniversite projemizden vazgeçtik” şeklinde konuştu.

“Ekonomide yavaşlama geçici”

Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik yavaşlamaya da değinen Şahinkaya, yüksek faiz ortamının ekonomiyi soğutmaya yönelik kontrollü bir süreç olduğunu belirtti. Küresel ticarette yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve Avrupa ekonomisindeki durgunluğun sanayi üretimini etkilediğini ifade eden Şahinkaya, buna rağmen 2026'nın ikinci yarısından itibaren daha olumlu bir görünüm beklediklerini söyledi. Enerji fiyatlarında gerileme beklentisinin Türkiye açısından olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Şahinkaya, "Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke. Bu nedenle enerji maliyetlerindeki düşüş ekonomimize olumlu yansıyacaktır. Biz de yatırımlarımızı uzun vadeli perspektifle sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.