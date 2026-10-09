Sevgili Metal, Autotech Egypt 2026’da yerini aldı

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sevgili Metal, uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Autotech Egypt 2026 Uluslararası Otomotiv Yedek Parça Fuarı’na katıldı.9-11 Ekim tarihleri arasında Egypt International Exhibition Center’da gerçekleştirilen fuar, otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaları bir araya getiriyor. Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen de Türk firmalarına yönelik ziyaretleri kapsamında Sevgili Metal’in standını ziyaret etti.

Çin, Tayvan, Avrupa ve Türkiye’den şirketlerin katıldığı organizasyonda Sevgili Metal de ürünlerini tanıtarak yeni ticari bağlantılar kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fuardaki yoğun katılımdan ve stantlarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Sevgili Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Meydan, “Uluslararası fuarlar, ürünlerimizi farklı pazarlardaki sektör temsilcileriyle buluşturmak ve yeni ticari iş birlikleri geliştirmek açısından önemli fırsatlar sunuyor. Autotech Egypt 2026’da gördüğümüz ilgiden memnunuz. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki potansiyel müşterilerle bağlantılar kurarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

33 ülkeye ihracat yapıyor

Yarım asrı aşkın ticari tecrübeye sahip Sevgili Metal, 15 bin metrekarelik üretim alanında modern makine parkuru, robotik otomasyon sistemleri, pres ve lazer makineleriyle faaliyet gösteriyor. Elektrikli araç paralarıyla birlikte ürün çeşitliliğini 60 bin çeşide çıkararak sektörün önde gelen firmaları arasında bulunan şirket, BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi dünya otomotiv devlerine OES ürünleri tedarik ediyor.

Hâlihazırda 33 ülkeye ihracat yapan Sevgili Metal, İstanbul, Ankara ve Adana’daki bölge müdürlükleriyle yurt içindeki faaliyetlerini sürdürürken Çin’deki lojistik ofisiyle de uluslararası ticaret ağını güçlendiriyor.