Sevgiliden alınan hediye 'gülümsetiyor'

Amazon.com.tr, Twentify ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye Gülümseme Raporu 2022’nin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1.200 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcılar yüzde 55 oy oranı ile en çok sevdikleriyle vakit geçirirken gülümsüyor. Bunu yüzde 28 ile alışveriş, yüzde 24 ile hobiler ve yüzde 21 ile film, dizi, TV takip ediyor.

Araştırmaya göre katılımcılar yüzde 57’lik açık ara farkla en çok evdeyken gülümsüyor. Kadınlar yüzde 65 ile evdeyken gülümsemeye daha meyilli. Bunu yüzde 13 ile iş yerinde gülümseyenler takip ediyor. İş yerinde yüzde 19 ile daha çok gülümsemeye meyilli olanlar ise erkekler oluyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 79'u mesaj veya yorum yazarken gülümsemek için emoji kullanıyor.

Katılımcıların alışveriş alışkanlıklarına da ışık tutan araştırmada katılımcıları en çok sevgililerinden ve eşlerinden aldıkları hediyelerin gülümsettiği ortaya çıktı.

Sevgililerinden veya eşlerinden hediye aldıklarında mutlu olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 73 iken anne, baba ve kardeşlerden aldıkları hediyelerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyenlerin oranı yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 8 ile arkadaşlar bulunuyor.

Elektronik alışverişleri yüzde 20 ile ilk sırada

Katılımcılar yüzde 20 ile en çok elektronik alışverişlerinin yüzlerini gülümsettiğini söylüyor. Bunu yüzde 16 ile seyahat ve yüzde 14 ile giyim/aksesuar alışverişi takip ediyor. Online alışverişte katılımcılar yüzde 42 ile en çok istedikleri ürünü bulup satın aldıklarında mutlu oluyor. Ardından yüzde 29 ile indirimler ve yüzde 20 ile teslimat hizmetleri geliyor.

Tüm bunların yanı sıra Amazon.com.tr yaptırdığı bir araştırmada Türkiye’nin Gülümseme Haritasını da çıkardı.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Bu araştırma ile Türkiye’deki müşterilerimizi en iyi şekilde anlayarak onlara özel hizmet ve teklifler sunma konusundaki kararlılığımızı göstermek istedik. Saygın bir araştırma şirketi olan Twentify ile yerel bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye’deki insanların neye, nerede, nasıl ve kiminle gülümsediğine ışık tutan 'Türkiye Gülümseme Raporu 2022' sonuçlarını paylaşmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.