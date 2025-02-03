Kärcher, Sevgililer Günü’ne özel ürünleri satışa çıkardı

Kärcher K 3 Classic Car Basınçlı Yıkama Makinesi, güçlü temizleme özellikleri ve işlevsel tasarımıyla araba, motosiklet ve bahçe mobilyaları gibi birçok yüzeyin temizliği için mükemmel bir seçenek. Ön kapakta bulunan hortum muhafazası, hortumun kolayca asılmasını sağlarken, alüminyum teleskopik tutma kolu da taşıma sırasında kullanım kolaylığı sunuyor ve depolama için geri çekilebiliyor.

Cihazın deterjan emiş borusu sayesinde basınçlı yıkamaya uygun araç deterjanları kullanarak temizliği daha verimli hale getirebilir, temizlenen yüzeylerin korunmasına ve bakımına yardımcı olabilirsiniz. Üstelik sprey boruları, temizlik tamamlandığında cihazın üzerinde entegre edilmiş alanlarda kompakt bir şekilde saklanabiliyor.

Arabalarda, motosikletlerde, bisikletlerde, bahçe makinelerinde, mobilyalarda ve benzer birçok yüzeyde etkili performans gösteren bu ürün, sevgilinizin temizlik işlerini hem kolaylaştıracak hem de temizliği keyifli hale getirecek.

Derinlemesine temizlik sağlayan kompakt cihaz

Kärcher SC 1 Multi & Up Buharlı Paspas, kimyasal madde kullanmadan derinlemesine temizlik sağlayan kompakt ve çok yönlü bir cihaz. El tipi buharlı temizleyici ve buharlı paspas olarak kullanılabilen bu ürün, evdeki tüm sert yüzeylerde virüslerin %99,999’unu ve yaygın ev bakterilerinin %99,99’unu yok ederek etkileyici bir temizlik sunuyor.

EasyFix büyük zemin başlığı seti sayesinde farklı yüzeylerde kolaylıkla kullanılabiliyor ve evin birçok alanında kullanılarak bireysel ihtiyaçlara uyum sağlıyor. Kompakt ve pratik tasarımı, cihazın en küçük alanlarda bile rahatlıkla saklanmasını mümkün kılıyor. Çıkarılabilir su deposu sayesinde 30 saniye içinde kullanıma hazır olan Kärcher SC 1 Multi & Up, kesintisiz temizlik için ideal.

Değiştirilebilir kireç çözme kartuşu, cihazın ömrünü beş kata kadar uzatıyor. Ayrıca, LED ekranı sayesinde ısıtma durumu, buhar modu ve kartuş değişim zamanı gibi bilgileri kullanıcıya anında bildiriyor. Ürün tüm bu özellikleriyle, ev temizliğine önem veren sevdikleriniz için eşsiz bir Sevgililer Günü hediyesi alternatifi olmaya aday.