Sektöre giriş yaptığı günden bu yana yoğun ilgi gören; kişisel bakımda lüksü, doğallığı ve eğlenceyi bir araya getiren The Bath Factory markası, Türkiye genelindeki Gratis mağazalarında yerini aldı. “Her duş bir ritüel” felsefesiyle yola çıkan seri, günlük duş rutinini benzersiz bir spa deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor.

The Bath Factory, Gratis mağazalarında satışa başladı
Cruelty-free, vegan ve doğal içerikli formüllerle hazırlanan ürünler; cildi nazikçe temizlerken aynı zamanda besliyor ve nemlendiriyor. Özenle seçilmiş esanslar, sadece cildi değil, ruhu da yenileyerek iyi hissettiren bir bakım deneyimi sunuyor.

The Bath Factory ürünleriyle duşta enerji ve eğlence zamanı

Ferahlatıcı kokularıyla cildi arındıran duş jelleri, gün boyu süren tazelik ve canlılık sağlarken; vücut peelingleri cildi ölü derilerden arındırarak pürüzsüz ve parlak bir görünüm kazandırıyor. Hafif ve enerjik kokulara sahip vücut spreyleri ferahlık hissini gün boyunca sürdürürken, yumuşacık köpük dokusuyla el temizliğini keyifli hale getiren köpük sabunlar da günlük bakımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her kullanımda hem cilde hem ruha iyi gelen bir deneyim sunan The Bath Factory, duşta geçirilen zamanı keyif dolu bir ritüele dönüştürüyor.

Erişilebilir lüks şimdi Gratis raflarında

The Bath Factory, lüks spa deneyimini herkes için ulaşılabilir hale getiriyor.
Şimdi, The Bath Factory ürünlerini tüm Gratis mağazaları üzerinden keşfedebilir, banyonuza keyif ve ışıltı katabilirsiniz.

