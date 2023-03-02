Seyidoğlu Gıda, istihdamda önceliği depremzedelere verecek

Seyidoğlu Gıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı yardım kampanyalarını istihdam seferberliği ile sürdürüyor. Şirket, İstanbul Hadımköy'de yer alan entegre üretim tesislerinde istihdam edeceği personel alımında depremzedelere öncelik tanıyacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, yaklaşık 200 kişilik depremzede kontenjanı açtıklarını, fabrikada üretim birimleri, mağaza çalışanı ve tatlı ustası kategorilerinde ihtiyaç duydukları personel sayısını artırarak depremzede vatandaşlara katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Deprem sonrası yaşadığı şehirleri terk ederek İstanbul'a taşınan depremzedelerin istihdamı için çalışma başlattıklarını aktaran Göksu, şunları kaydetti: “Depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşlarımız için gerek ürün gerekse de maddi destekler sağlıyoruz. Desteklerimiz 2 milyon liranın üzerine çıktı. Devletimizin çağrıları sonrası firma olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. İş dünyası örgütleri ve İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapan depremzedeleri istihdam etmeye başladık. İş ihtiyacı olanların ik@seyidoglugida.com.tr mail adresine detaylı öz geçmişlerini göndermelerini rica ediyoruz. Depremzede olduğunu belirten başvuru sahiplerine öncelik tanıyacağız. Tüm iş dünyasına çağrıda bulunarak firmaların bu dönemde gücü elverdiğince depremzede vatandaşlarımıza öncelik vermesini rica ediyoruz. Devlet millet el ele vererek bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.”