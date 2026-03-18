SezAI Technology, yapay zekâda global marka olma yolunda

Dünya çapında işletmeleri güçlendiren gelişmiş yazılım geliştirme ve yapay zeka çözümlerinde uzmanlaşmış ileri görüşlü bir teknoloji şirketi olduklarını anlatan Genel Müdür Uygun, “ SezAI Technology, elektronik, yazılım, yapay zeka ve tasarım alanında yetkin güçlü ekibi ile hızla yenilikçi projelerle uluslararası bilinir ve güvenilir bir marka hedefiyle alanında istikrarlı bir gelişim içinde “ dedi.

Yatırım Tabanlı Destek Programı kapsamında kurulan bir teknoloji şirketi olan SezAI Technology’nin, KOSGEB girişimci destek programına hak kazandığını anlatan Sezai Uygun şirketlerinin ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da “Tekno Girişim Rozetine “ layık görüldüğünü söyledi. Uygun,

TÜBİTAK bigg destekli SezAI Technology firmamız elektronik, yazılım, yapay zeka ve tasarım alanında yetkin 10 kişilik girişim ekibi ile hızla yenilikçi projeler üretmekte ve geçtiğimiz yıl Düzce Teknopark İceberg Demoday da 650 bin TL yatırım almaya hak kazandı. Şirketimiz geçtiğimiz haftalarda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Tekno Girişim Rozetine layık görüldü. Tüm bunlar bizim için gurur verici. Yapay zeka ve teknolojiyi kullanarak, bireylerin ve kurumların yaşam kalitesini artırmayı ve günlük yaşamlarında konfor ile kolaylık sağlama ilkesiyle çalışan SezAI Technology’nin ana hedefi, yapay zeka alanında lider bir firma olmak ve Türkiye'de girişimciliği destekleyerek, global ölçekte tanınan bir marka haline gelmektir “dedi.