She Lab’in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı

Eğitimlerin çevrim içi olarak gerçekleştiği bu programda; 'Kişisel Gelişim Planı ve Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi', 'Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı, Eşitlik ve Güçlenme', 'Aktif Vatandaşlık', 'Müzakere ve İş Birliği Kültürü' ile 'Karar Verme ve Muhakeme Yöntemleri' gibi konular yer alıyor. Toplam 25 oturum olarak planlanan eğitim programı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, gelecekteki kariyerlerine ışık tutacak ipuçlarını keşfetme şansı bulacaklar

Katılımcılar, eğitimlerin ardından sürdürülebilirlik odaklı bitirme projelerini geliştirmek ve kişisel liderlik yol haritalarını tasarlamak üzere fikir geliştirme atölyelerine davet edilecekler. Bu atölyeler sayesinde, gelecekteki kariyerlerine ışık tutacak ipuçlarını keşfetme şansı bulacaklar.

Aynı zamanda, programa katılım sağlayan genç kadınlar; eğitim boyunca mentorluk, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanma şansı elde edecekler. She Lab katılımcıları, She Talks etkinliklerinde alanında öncü kadın liderlerin deneyimlerini dinleyerek ilham dolu hikâyelerle buluşma fırsatı yakalayacak. Genç kadınlar, dinledikleri hikayelerden yola çıkarak kendi kariyerlerine yön verecekler ve hedeflerine emin adımlarla ilerleme şansı yakalayacaklar.

Başvurular 13 - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek

Kariyerini sürdürülebilirlik odağında şekillendirmek isteyen genç kadınlar için She Lab, ilham verici bir başlangıç noktası sunuyor. Başvurular 13 - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.