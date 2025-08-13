  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. She Lab’in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı
Takip Et

She Lab’in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı

Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen She Lab –Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı, yeni dönem başvurularını açtı. Bugüne kadar 120’den fazla genç kadının mezun olduğu program, sürdürülebilir kalkınma odağında yeni kadın liderler yetiştirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
She Lab’in yeni eğitim dönemi başvuruları başladı
Takip Et

Eğitimlerin çevrim içi olarak gerçekleştiği bu programda; 'Kişisel Gelişim Planı ve Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi', 'Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı, Eşitlik ve Güçlenme', 'Aktif Vatandaşlık', 'Müzakere ve İş Birliği Kültürü' ile 'Karar Verme ve Muhakeme Yöntemleri' gibi konular yer alıyor. Toplam 25 oturum olarak planlanan eğitim programı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, gelecekteki kariyerlerine ışık tutacak ipuçlarını keşfetme şansı bulacaklar

Katılımcılar, eğitimlerin ardından sürdürülebilirlik odaklı bitirme projelerini geliştirmek ve kişisel liderlik yol haritalarını tasarlamak üzere fikir geliştirme atölyelerine davet edilecekler. Bu atölyeler sayesinde, gelecekteki kariyerlerine ışık tutacak ipuçlarını keşfetme şansı bulacaklar.

Aynı zamanda, programa katılım sağlayan genç kadınlar; eğitim boyunca mentorluk, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanma şansı elde edecekler. She Lab katılımcıları, She Talks etkinliklerinde alanında öncü kadın liderlerin deneyimlerini dinleyerek ilham dolu hikâyelerle buluşma fırsatı yakalayacak. Genç kadınlar, dinledikleri hikayelerden yola çıkarak kendi kariyerlerine yön verecekler ve hedeflerine emin adımlarla ilerleme şansı yakalayacaklar.

Başvurular 13 - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek

Kariyerini sürdürülebilirlik odağında şekillendirmek isteyen genç kadınlar için She Lab, ilham verici bir başlangıç noktası sunuyor. Başvurular 13 - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

AJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladıAJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladıŞirket Haberleri
İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı!İş Bankası bünyesindeki dev hastaneyi Acıbadem'e sattı!Ekonomi
TAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtıTAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
ASELSAN, 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN, 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Ocean Voyager, 2026’ya kadar ürünleriyle bin gemide yer almayı hedefliyor
Ocean Voyager, 2026’ya kadar ürünleriyle bin gemide yer almayı hedefliyor
GCA 2025’in ilk yarısında global büyümesini hızlandırdı
GCA 2025’in ilk yarısında global büyümesini hızlandırdı
Aon, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Aon, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kasso, ihracat pazarlarında sunduğu butik çözümlerle öne çıkıyor
Kasso, ihracat pazarlarında sunduğu butik çözümlerle öne çıkıyor
Kerem Nükte Gayrimenkul, Meram’daki yeni ofisinde hizmette
Kerem Nükte Gayrimenkul, Meram’daki yeni ofisinde hizmette