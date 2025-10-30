Shell beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Shell, üçüncü çeyrekte düzeltilmiş net karını 5,4 milyar dolar olarak açıkladı; analistlerin ortalama tahmini 5,09 milyar dolar, geçen yılın aynı dönemi ise 6,03 milyar dolar olmuştu.

Şirket, hisse geri alım programını önümüzdeki üç ay boyunca 3,5 milyar dolar hızında sürdürmeyi planlıyor. Bu, Shell’in üst üste 16. çeyrek boyunca en az 3 milyar dolar hisse geri alımı yaptığı dönem oldu.

Shell’in operasyonlardan sağlanan nakit akışı çeyrekte 12,2 milyar dolar olarak kaydedildi; geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 14,7 milyar dolardı.

Düzeltilmiş kar, iyileşmiş ticaret performansı ve artan marjlardan gelen katkıyla beklentilerin üzerinde 5,43 milyar dolara yükseldi; bir önceki çeyrekte düzeltilmiş kâr 4,26 milyar dolar seviyesindeydi.

