  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Shell beklentilerin üzerinde kar açıkladı
Takip Et

Shell beklentilerin üzerinde kar açıkladı

Shell’in üçüncü çeyrek düzeltilmiş karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Shell beklentilerin üzerinde kar açıkladı
Takip Et

Shell, üçüncü çeyrekte düzeltilmiş net karını 5,4 milyar dolar olarak açıkladı; analistlerin ortalama tahmini 5,09 milyar dolar, geçen yılın aynı dönemi ise 6,03 milyar dolar olmuştu.

Şirket, hisse geri alım programını önümüzdeki üç ay boyunca 3,5 milyar dolar hızında sürdürmeyi planlıyor. Bu, Shell’in üst üste 16. çeyrek boyunca en az 3 milyar dolar hisse geri alımı yaptığı dönem oldu.

Shell’in operasyonlardan sağlanan nakit akışı çeyrekte 12,2 milyar dolar olarak kaydedildi; geçen yılın aynı çeyreğinde bu rakam 14,7 milyar dolardı.

Düzeltilmiş kar, iyileşmiş ticaret performansı ve artan marjlardan gelen katkıyla beklentilerin üzerinde 5,43 milyar dolara yükseldi; bir önceki çeyrekte düzeltilmiş kâr 4,26 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirket, düzeltilmiş karın artışına paralel olarak 3,5 milyar dolarlık çeyreklik hisse geri alımını sürdürdüğünü ve bunun 16. üst üste çeyrek olduğunu vurguladı.

Microsoft, yapay zeka yatırımından zarar etti!Microsoft, yapay zeka yatırımından zarar etti!Şirket Haberleri

 

Alphabet’in üçüncü çeyrek kârı beklentileri aştıAlphabet’in üçüncü çeyrek kârı beklentileri aştıŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
8 bine yakın çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan Elite Naturel’den yeni ürünler
8 bine yakın çiftçiyle sözleşmeli üretim yapan Elite Naturel’den yeni ürünler
DP World Evyap “sayısallaşmanın getirdiği değişime uygun’ yetenek gelişimi programı uyguluyor
DP World Evyap “sayısallaşmanın getirdiği değişime uygun’ yetenek gelişimi programı uyguluyor
Garanti Bankası'ndan yılın ilk 9 ayında 84,47 milyar TL net kâr
Garanti Bankası'ndan yılın ilk 9 ayında 84,47 milyar TL net kâr
Türkiye'nin ünlü burger markası konkordato ilan etti!
Türkiye'nin ünlü burger markası konkordato ilan etti!
Pastavilla, dünyanın en büyük üretim hattını kurdu
Pastavilla, dünyanın en büyük üretim hattını kurdu
Microsoft, yapay zeka yatırımından zarar etti!
Microsoft, yapay zeka yatırımından zarar etti!