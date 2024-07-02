Shell, Hollanda'daki biyoyakıt tesisi inşaatını durduruyor

Shell, Hollanda'daki biyoyakıt tesisi inşaatını geçici olarak durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell'in Rotterdam'da inşasını yürüttüğü yıllık 820 bin ton kapasiteli biyoyakıt tesisinde sahadaki yüklenici sayısı azalacak ve faaliyetler yavaşlayarak maliyetlerin kontrol edilmesi sağlanacak.

Konuya ilişkin konuşan Shell Downstream, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Çözümleri Direktörü Huibert Vigeveno, "Saha inşaatının geçici olarak durdurulması, proje için ileriye dönük en ticari yolu değerlendirmemize olanak sağlayacak. 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefimize bağlıyız ve düşük karbonlu yakıtlar Shell'in ve müşterilerimizin karlı şekilde karbondan arınmasına yardımcı olma stratejisinin önemli bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

Shell, söz konusu projeye ilişkin nihai yatırım kararını Eylül 2021'de almıştı. Tesis, atıklardan sürdürülebilir havacılık yakıtı ve yenilenebilir dizel üretmek üzere tasarlandı.

Shell, geçen yıl haziranda, e-mobilite, düşük karbonlu yakıtlar, yenilenebilir enerji, hidrojen ve karbon yakalama dahil olmak üzere düşük karbonlu enerji çözümlerinin geliştirilmesi için 2023-2025 döneminde 10-15 milyar dolar arasında yatırım planladığını açıklamıştı.