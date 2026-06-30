Shell, İLERİDE programı ile gençleri iş dünyasına hazırlamaya devam ediyor

Shell Türkiye’nin Eco-marathon’la birlikte gençlerin geleceğe ve iş hayatına hazırlanmasına destek olmak amacıyla yürüttüğü sosyal yatırım programı İLERİDE’nin dördüncü dönemi, 27 Haziran Cumartesi günü düzenlenen Mezuniyet Günü’yle tamamlandı. Bilim Virüsü iş birliğiyle hayata geçirilen programın bu dönemine, Türkiye’deki 66 farklı üniversitede eğitim alan 100 öğrenci katıldı.

Altı ay süren yoğun bir gelişim maratonunu tamamlayan öğrenciler, program boyunca kazandıkları bütün bilgi ve becerileri Mezuniyet Günü’nde yaptıkları proje sunumlarıyla ortaya koydu. Jürinin belirlediği Giyiver, SesVer, SkillBridge ve WattKütüphane projelerine Shell Türkiye tarafından İlk Adım Desteği verilecek.

Bugünden geleceğin iş dünyası dinamiklerine hazırlanıyorlar

Shell Türkiye, İLERİDE programı ile gençlerin henüz eğitimleri devam ederken yeni yüzyıl yetkinlikleri kazanmalarını ve iş dünyasının dinamiklerine hazırlanmalarını amaçlıyor. Program, Öğrenme Modülü, İş Simülasyonu ve Proje Üretim Adımı olmak üzere üç ana modülden oluşuyor. Programa katılan gençler Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler, Tasarım Odaklı Düşünce, Yaratıcılık ve İnovasyon, Eleştirel Düşünce dahil dokuz farklı eğitimle yeni yüzyıl yetkinliklerini geliştirdi, iş simülasyonlarında karmaşık problemleri ekip olarak çözme deneyimi kazandı.

Programın son bölümü olan Proje Üretme Adımı’nda ise katılımcılar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Erişilebilir ve Temiz Enerji, Eşitsizliklerin Azaltılması, İklim Eylemi, Sorumlu Üretim ve Tüketim ile Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar alanlarında kendi özgün projelerini geliştirdi. On ayrı takım oluşturan gençler, projelerini jüriye sunarak geri bildirim aldı.

Shell Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci, programın gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Shell Türkiye olarak gençlerin gelişimi destekleyen programların geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bilginin yanı sıra deneyim de gençleri iş hayatına hazırlayan en önemli unsur. Dünyanın en uzun soluklu öğrenci programı olan Shell Eco-marathon’da 41 yıldır gençlere uluslararası alanda öğrenme ve deneyim platformu sunuyoruz. İLERİDE Programı’nı da aynı anlayışla tasarladık; gençlerin kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri, deneyerek öğrenebilecekleri ve sorumluluk alarak gelişebilecekleri bir gelişim programı hayata geçirdik. Programdan bugüne kadar mezun olan 596 gence kazandıkları deneyim ve yetkinliklerin, kariyer yolculukları boyunca onlara rehberlik edeceğine inanıyoruz. Shell Türkiye olarak gençlerin eğitim hayatları devam ederken iş dünyasına hazırlanmalarına destek olmaktan ve onların gelişim yolculuklarının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Güçlü Danışma Kurulu ve mentorluk ağı

İLERİDE Programı, iş dünyası ve akademiden uzman isimlerden oluşan güçlü Danışma Kurulu ve öğrencilere verilen mentorluk desteği ile öne çıkıyor. Programın Danışma Kurulu'nda Sürdürülebilir Markalar İçin Danışman ve Kolaylaştırıcı Ahmet Akın, Azor Brand & People Solutions Kurucusu, Öğretim Görevlisi ve StartMe Yönetim Kurulu Üyesi Emre Başkan, Sosyal Girişimci ve Akademisyen Prof. Itır Erhart, Çatı Çiftliği Kurucusu Hasibe Akın, SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Shell Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık bulunuyor.

İLERİDE Programı’nın 2025 mezunlarından oluşan Genç Mentorlar ve Genç Danışma Kurulu, yeni katılımcılara akran öğrenmesi modeliyle destek olarak programın etkisinin artmasına önemli katkı sağladı. Bu yapı, katılımcıların sadece bir eğitim programından mezun olmalarını değil, aynı zamanda güçlü bağlara sahip topluluğun parçası olmalarını sağlıyor.

İlk Adım Desteği alan projeler belli oldu

Giyiver, SesVer, SkillBridge ve WattKütüphane projeleri ile gençler sürdürülebilirlik, afet dayanıklılığı, eğitimde fırsat eşitliği ve enerji verimliliği alanlarında toplumsal fayda üretme potansiyelleriyle öne çıktı.

Giyiver Projesi, kullanılmayan moda ürünlerini döngüsel ekonomiye yeniden kazandırmak için web tabanlı bir takas ve bağış platformu olarak tasarlandı. Kullanıcıların dolaplarında bekleyen ürünleri güvenli şekilde takas etmesini veya bağışlamasını hedefleyen proje; güven skoru, teklif sistemi, mesajlaşma ve kullanıcı değerlendirme özellikleriyle sürdürülebilir moda ve bilinçli tüketim kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

SesVer Projesi, afet anında GSM ve internet altyapısının devre dışı kalması durumunda mahalle ölçeğinde acil durum bilgilerinin arama-kurtarma ekiplerine iletilmesini hedefliyor. LoRa ve ESP32 tabanlı cihazlarla internet ya da GSM’e ihtiyaç duymadan çalışacak yerel bir iletişim ağı kurgulayan proje sayesinde afetzedelerin “Hayattayım” bildirimi gönderebilmesi ve ekiplerin bina bazlı bilgilere daha hızlı erişebilmesi amaçlanıyor.

SkillBridge Projesi, gençlerin sahip oldukları becerileri paylaşabilecekleri ve karşılığında yeni beceriler öğrenebilecekleri para temelli olmayan beceri takas platformu olarak geliştirildi. Gençlerin kişisel gelişim ve öğrenme fırsatlarına erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen platform, kullanıcıları öğretmek ve öğrenmek istedikleri beceriler üzerinden eşleştirerek paylaşım kültürünü ve topluluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

WattKütüphane Projesi ise hane ve KOBİ’lerdeki gizli enerji israfını azaltmaya odaklanan teknoloji tabanlı bir sosyal girişim ve B2B SaaS platformu olarak öne çıktı. Akıllı prizlerin ödünç verilebildiği bireysel modelin yanı sıra uzaktan kontrol, önleyici bakım ve tasarrufu teşvik eden kupon döngüsü gibi kurumsal çözümler sunmayı hedefleyen proje, enerji verimliliğini ölçülebilir ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi amaçlıyor.