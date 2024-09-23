Shell, Meksika Körfezi'ndeki iki sahada üretimi durduruyor

Shell, Pazar günü, Meksika Körfezi'ndeki Stones ve Appomattox tesislerindeki üretimi ihtiyati bir tedbir olarak durduracağını açıkladı.

Petrol devi yaptığı açıklamada, "Bazı sondaj operasyonlarımızı güvenli bir şekilde durdurma sürecindeyiz ve şu anda Meksika Körfezi'ndeki üretimimiz üzerinde başka bir etkimiz yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika Körfezi yakınlarında bulunan sistemin önümüzdeki 48 saat içinde bir kasırgaya dönüşme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Miami merkezli hava durumu tahmincisi, "Çevresel koşullar bu rahatsızlığın gelişmesi için elverişli görünüyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde tropikal fırtına oluşması muhtemel" açıklamasını yaptı.