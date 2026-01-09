Shell & Turcas'ta Bayrak Değişimi

Shell & Turcas üst yönetiminde bayrak değişimi gerçekleşti. Oğuz Uçanlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla Shell & Turcas CEO’su olarak göreve başladı.

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde Booz-Allen-Hamilton şirketinde başlayan Uçanlar, bu rolde perakendeden otomotive, teknolojiden finansal hizmetlere çok uluslu şirketlerin üst yöneticilerine şirket birleşmeleri, operasyonel verimlilik, finansal disiplin, yeni pazara giriş stratejilerinde danışmanlık verdi. Uçanlar, takiben bu ülkede perakende ve inşaat sektöründe kendi işlerini yönetti.

Türkiye’ye dönüşünün ardından, Bain & Company ve Anadolu Grubu gibi köklü kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunan Uçanlar, McDonald’s Türkiye CEO’luğunu üstlendiği döneminde markayı kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçirdi.

Son olarak Adel & Faber Castell’de CEO olarak görev yapan Uçanlar, burada verimliliği sağlayan bir organizasyonel dönüşüme öncülük etti, müşteri portföyüne uluslararası markaları dahil ederek, şirketin Türkiye’deki 56 yıllık tarihinde rekor seviyede bir finansal performansa ulaşmasını sağladı.

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinin ardından Michigan Üniversitesi'nde MBA programını tamamlayan Uçanlar, evli ve 2 çocuk babası.